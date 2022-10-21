HAPPY GO推點點成金方案 百貨周慶限時點數10倍贈

全台百貨公司周年慶正熱鬧開打，HAPPY GO更為集團百貨買氣助攻，不但針對遠東百貨推出「點點成金 紅利回饋」方案活動，只要使用HAPPY GO 200點即可兌換100元紅利券，且兌點優惠無上限。此外，今年還可以直接在HAPPY GO App點選「點數兌換」兌點換遠東SOGO購物金，不但省時方便又能呼應品牌落實無紙化永續精神。

HAPPY GO卡友只要依全台遠東SOGO百貨各館別活動時間，即可直接在HAPPY GO App兌點換遠東SOGO購物金，HAPPY GO 200點可兌換100元購物金，台北忠孝館、復興館及敦化館更加碼推出300點兌200元活動。12月31日前，遠東SOGO百貨鼓勵民眾使用HAPPY GO Pay，單筆消費滿2,000元再加贈100元餐飲電子抵用券。

遠東百貨則推出「點點成金 紅利回饋」周年慶活動，使用HAPPY GO 200點可兌換100元紅利券；500點兌換250元紅利券，兌點優惠無上限。此外持HAPPY GO Pay單筆消費滿5,000元直接獲得200元。TheMall遠企購物中心於則從即日起至10月24日加碼推出300點兌換200元優惠，全館單筆消費滿5,000元更可獲得抽獎券乙張，有機會獲得HAPPY GO 1,000點。

疫情帶動國人行動支付使用率， HAPPY GO Pay今年前3季在大幅開放20家以上銀行可綁定支援，以及提供分期功能2大因素帶動下，交易金額和交易人數均大幅成長。即日起至12月31日於百貨網購通路以及量販／飯店／電信通路持HAPPY GO Pay並綁定遠東商銀、中國信託、玉山銀行、花旗銀行、滙豐銀行、凱基銀行、台新銀行（限玫瑰Giving卡），即可獲得單筆消費滿額點數5倍贈，各百貨周年慶更加碼首4日10倍贈優惠。同時推出分期優惠，只要在遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、TheMall遠企購物中心單筆消費滿10,000元（含）以上並分期即可獲得100點，其中遠東商銀及花旗銀行加碼祭出消費滿20,000元贈200點、30,000元贈300點優惠；滙豐銀行消費滿30,000元也贈300點，而首次綁定遠東商銀及花旗銀行卡友首次消費滿100元（含）以上立即獲得100點。

HAPPY GO在周年慶檔期也大方加碼助攻買氣，「環保兌最大5購厲害」活動邀請卡友兌點享折扣外，只要同時以HAPPY GO App消費累點或綁定雲端發票載具，還有機會抽中Gogoro環保電動機車及萬元旅遊金。卡友就算只剩下零星點數也可留意HAPPY GO App不定期推出的「小點數大驚喜」活動，包含綠色環保花車及輪盤抽獎遊戲，有機會將多項綠色永續商品、iPhone手機、Garmin運動手錶等獎品帶回家。