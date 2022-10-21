台北羽田來回8170元起 樂桃紅眼班11月17日重啟

日本於10月11日開放自由行，航空公司也逐漸增班，樂桃航空今日宣布，台北-東京羽田航線自11月17日起重啟，每天都有航班，目前開賣11月17日起至12月26日間的機票，單程不含稅是3370元起。根據記者上訂票系統查詢，台北羽田來回票含稅後的價格是8170元起。

樂桃航空說，台北東京羽田航線於2015年開航，也是首家進入羽田機場營運的低成本航空，自2020年12月27日起睽違1年11個月後終於再度回歸，也是繼10月30日起復飛的東京羽田-仁川後的第2條國際航線。