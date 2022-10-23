喬遷送禮學問大 網友私藏入厝禮清單大公開

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「入厝禮」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的五大類入厝送禮類別網路聲量排行。

買新房、搬新家是不少人生命中的重大里程碑，為新厝添購物品、布置宜居氣息更是當中不可錯過的儀式感。而如果身邊的親朋好友迎來了這人生中重要的一刻，究竟該選擇哪種類型的禮物，才能在實用的同時，準確將滿滿的祝福送到對方心坎裡呢？

實用性高「家電器具」是首選 「植物盆栽」美觀還能吸甲醛

▲ 網友熱議入厝禮類別 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上關於入厝禮的相關話題討論，可發現如電視、空氣清淨機、除濕機等「生活家電」類型最受關注，由於家電實用性高、種類多且使用年限長而成為不少民眾的送禮首選，就有網友談到「可以送一台65吋OLED電視」、「我都送除濕機，一般人入厝前大多都還沒買好，就算已經買了，多一台也可以放不同房間使用」、「直接問對方缺什麼家電類吧！」，表示既然要送實用型的入厝禮，直接詢問更能投其所好。

除了實用型的禮物之外，「植栽擺飾」也是不少人送禮的熱門選擇。新裝潢的房屋難免會有些刺鼻的味道，事實上這是裝潢建材中的甲醛跟VOCs (揮發性有機化合物) 所造成，因此就有網友提出「如果是剛裝潢好的新房可以擺些室內植物吸收甲醛」、「虎尾蘭養不死又淨化空氣」等生活小撇步分享；而除了能淨化空氣，植物更能將綠意帶進家裡、美化新家，便有民眾提到「我朋友送酒瓶蘭，好種加上視覺效果也不錯」，紛紛分享家中好種又美觀的植物。

在不同的入厝禮類型討論中，不少網友提到收到禮物固然開心，但有些人對生活用品有特定的偏好與堅持，收到後不好意思婉拒既尷尬也有點浪費，因此還是現金最實在，用「紅包禮券」的形式贈送更能夠讓收禮方靈活運用，就有網友在詢問入厝禮該送什麼的文章底下直率建議「直接給現金，讓對方自己買！」、「絕對是紅包，主人可能會怕想要的太貴不好意思開口」；但也有民眾表示「親友可以直接包紅包或禮券，同事送錢就會比較尷尬」，如果是贈送現金，便需要考量與對方的關係。

無論如何，建議平時可以多觀察朋友的喜好，才能在重要的時刻真正投其所好，但俗話也說「禮輕情意重」，不管選擇了什麼樣的禮物，相信屋主定能感受到禮物背後滿滿的祝福！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》