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獲音樂專家推崇！鋼琴獨奏重量級人物明年一月來台

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「波哥雷里奇鋼琴獨奏會」即日起全面啟售，最低優惠88折起。圖／聯合數位文創提供
「波哥雷里奇鋼琴獨奏會」即日起全面啟售，最低優惠88折起。圖／聯合數位文創提供

隨著邊界逐漸開放，恢復正常生活的同時，有許多好久不見的藝術家也終將來台，而明年一月的第一檔鋼琴獨奏會，就是當代最重量級的鋼琴家「波哥雷里奇」，睽違十年，即將於明年一月再度訪台，即日起全面熱賣中。

波哥雷里奇鋼琴獨奏會將演出一系列的蕭邦，這次來台受到學界、專家們的推崇，波哥雷里奇超級粉絲的知名樂評家焦元溥說：「無論傳統獲反叛，只要有心，你就會聽見波哥雷里奇，以及他永遠令人驚奇的藝術。」；前新加坡樂團音樂總監水藍大師說：「就像李斯特說的，蕭邦是如火般的熱情，又有無邊際的想像力，但身體卻非常虛弱，所以蕭邦的音樂，和他這個人，都是在一個矛盾的結合體。」只有波哥雷里奇能把蕭邦的音樂展現得出神入化，又能保有乾淨、純粹的音樂靈魂。

焦元溥還說：「許多人對波哥雷里奇的印象，可能還停留在十年前極為緩慢的速度；即使當年許多人都不同意這樣的詮釋，但是在他的指尖下，卻能夠彈出極為光彩的音色，是其他鋼琴家所達不到的。」鼓勵民眾把握機會親自到現場感受何謂「有靈魂的音樂」。

● 由聯合數位文創主辦之「波哥雷里奇鋼琴獨奏會」於二Ｏ二三年一月在台北國家音樂廳、衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。全面啟售最低優惠88折，購票請上 udn售票網，客服專線請洽(02)2649-1688 （每日9:00-18:00）。

文創 藝術家 衛武營

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