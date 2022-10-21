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《鬼滅之刃全集中展》重現經典場景 屏菸10月22日開展
動畫《鬼滅之刃》竈門炭治郎立志篇為主的《鬼滅之刃 全集中展》，10月22日至明年2023年1月2日在屏菸1936文化基地強勢登場，原汁原味重現日本展出內容，屏東站增加戶外打卡拍照區及數款限定商品，鬼滅迷絕不容錯過。
《鬼滅之刃 全集中展》在屏菸10號倉庫打造十一大特色展區，包含1比1打造實體日輪刀、鬼殺隊制服與鬼殺隊隊員的詳細介紹、透過特殊機關呈現出無限城效果的鬼之間、9米大螢幕呈現經典的那田蜘蛛山戰役及松島晃先生精心繪製的過場插畫、亞洲巡迴展新增加的「胡蝶忍與香奈乎」及「無限列車車站」兩個拍照區等，以及完成手機互動遊戲也可領到限量的紙本鬼殺隊入隊證書。
屏縣府文化處表示，展覽除了完整呈現日本展出的所有內容，屏東站更增加「炭治郎」及「禰豆子」兩座造型超萌的充氣人偶戶外拍照區，讓喜愛《鬼滅之刃》的粉絲們留下滿滿的精彩回憶。
周邊商品部分，特別結合台灣特色，繪製專屬Q版人物，展覽商售區新增數款臺灣專屬Q版人物的限定商品，鬼滅迷必收藏。
文化處說， 這場《鬼滅之刃 全集中展》，只要加購語音導覽，就能一次聽到「竈門炭治郎+我妻善逸」、「冨岡義勇+胡蝶忍」兩種角色導覽組合。現場全票原價299元，學生優惠票249元，語音導覽套票350元，購票請上時藝官網、超商ibon 售票系統、博客來售票網、udn售票網及線上KKDAY、OPENTIX。相關活動資訊請上屏菸1936文化基地臉書：https://www.facebook.com/pt1936/。
屏菸1936文化基地文創選物賣店「好屏製造所」，以全新風貌開幕，以連結「在地文化」及展現「職人精神」為選品原則，精心挑選來自屏東在地與台灣各地設計商品，展現原創力與屏東感十足的品牌美學。
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