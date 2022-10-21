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Burberry聯手電玩Minecraft 11月線上線下自由Play
人為什麼選擇時裝與時尚精品？除了展現獨特造型，玩樂的趣味性也是抉擇時的考量之一。Burberry宣布與經典電玩Minecraft合作，除了打造專屬冒險故事：「BURBERRY：激發無限的自由」，並將在11月推出聯名商品，一次滿足線上線下、實體與數位兩種樂趣。
有別於時下刺激、絢麗畫面的手機遊戲，被玩家趣稱為「麥塊世界」的Minecraft，遊戲中玩家可自由以正方形方塊創建出所有器具、人物、建築、物件...，遊戲目前共有1.4億玩家活躍於20個虛擬遊戲平台上，熱門指數或可由此一窺。
而雖然看似方正、帶有1990年代的數位感，但曾有網路玩家在社群分享，遊戲最大樂趣就在於「自由」，可透過模組創造出無窮造型變化。這點洽與服裝、時尚的樂趣相同，即便是同一個人或同一套衣服，也可透過長短、配件、飾品、色彩的變化，創造出無限可能的造型趣味。
玩家除了可在Minecraft遊戲中找到Burberry世界模組獨家遊戲，同時Burberry也將推出與Minecraft的聯名系列商品，僅在全球7家精品店與快閃店販售，包含台北101、紐約Spring Street、倫敦攝政街、東京表參道、韓國首爾清潭洞、中國深圳灣與泰國暹羅百麗宮等專門店，與聯名遊戲一同在11月初，線上線下同步發表。
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