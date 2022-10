2022台灣同志遊行　Pinkoi攜15間在地品牌前進「彩虹市集」

2022台灣同志遊行邁入第20年,長期關心性別友善議題的Pinkoi延續品牌價值「包容」與「多元」為出發,今年以「因為I,所以愛」為題,再次領軍15間平權友善在地品牌一同參與彩虹市集,精心策畫「Pinkoi彩虹市集」與線上「因為I,所以愛」專區共同響應,以交疊錯綜的漸變七彩圓圈為主視覺,象徵著每個人都散發著獨有色彩,在愛的世界裡沒有族群、性別之分,只需專注在自己,有選擇愛人、選擇當誰的自由。

連續第4年響應台灣同志遊行號召,10月29日中午12點至晚上7點於台北市政府前廣場Pinkoi集結15間原創設計一起至遊行現場打造Pinkoi彩虹市集,帶大家從食衣住行育樂面向探索彩虹設計力。另外也帶來只送不賣Pinkoi彩虹飲料提袋,提倡以永續方式支持性別平權。

除了10月29日當天的Pinkoi彩虹市集外,Pinoki也於10月27日至10月31日推出線上「因為I,所以愛」專區,購買Pinkoi精選設計品牌商品,消費金額滿699元即享免運費優惠,不只帶給大家多樣彩虹、平權響應設計,更邀請品牌們帶來至少9折優惠的「七彩雲朵」商品,將創作過程中誕生的微瑕疵品化做雲朵,讓每件不期而遇的好設計,為你我生活帶來驚喜。

Pinkoi特色彩虹商品推薦包括「偶們 彩虹-宇宙大碗」,原創設計品牌「偶們」以打造兩個人能一起使用的食器為出發,將宇宙、彩虹、愛等元素用質樸手繪風注入陶器中,期待透過每一件不盡相同的手工器皿傳遞在如宇宙般開闊的世界中,沒有偏見的包容著自己與他人,售價1,180元。

台灣原創設計品牌「吉普星球」透過獨有的療癒系插畫作品應用在地墊上,將帶點詼諧表情的吉普貓換上彩虹泳衣,以慵懶之姿曬日光浴,售價1,100元。

以手寫字為名的「阿旭寫字公司」,將「願你明天還是自己所愛的模樣」、「做一個你未來也想遇見的人」等暖心金句燙印在純白卡紙上,讓獨特彩虹金色燙印在光線下低調閃耀,悄悄的和每一個支持性別平權的你加油打氣,售價70元。

設計品牌「Melonfish」採外袋羊毛刺繡加裡袋棉麻刺繡設計,將3D彩虹立體刺繡工藝於帆布袋上完美呈現,不僅一包兩用可雙面背,剛剛好的容量空間更可放下14吋大小的筆電,Melonfish雙面彩虹帆布包售價835元。