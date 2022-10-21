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過節儀式感！Yahoo奇摩購物公布「萬聖節最夯變裝服Top5」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Yahoo奇摩購物中心推出多款經典角色Cosplay包屁衣及各式萬聖節造型服。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心推出多款經典角色Cosplay包屁衣及各式萬聖節造型服。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

一年一度的萬聖節活動即將來臨，Yahoo奇摩購物公布最熱門變裝服Top5、超夯配件單品Top3，包含公主裝、英雄裝、糖果袋等通通有。momo購物網即日起至10月31日祭出「萬聖嘉年華」助攻百變時尚，全館破萬件指定萬聖童裝童鞋道具最低下殺3折起。

Yahoo奇摩購物中心熱銷變裝服Top5中，「睡美人公主服」、戴上面具立馬化身電影主角的「英雄服」成為Top1、Top2的熱購夯品；獨具造型的「獨角獸亮片洋裝」、萬年不敗的經典動畫「無臉男」和反派帥氣的「牛魔王／女巫裝」依序排名Top3、4、5。

想讓裝扮更精緻亮眼，造型單品搭配不可少。Yahoo奇摩超級商城近期可愛南瓜、蝙蝠的相關配件買氣增加，其中造型發光拍拍手環、DIY手提式南瓜／蝙蝠糖果袋、南瓜造型LED串燈成賣場人氣最高前3名。Yahoo奇摩拍賣萬聖節限定日式夾心餅乾、 ROYCE波浪巧克力、雷神巧克力受到消費者喜愛，尤其近期熱賣的超應景巫婆手指餅乾，驚悚造型搭配特殊妝容，可帶來出其不意的驚喜感。

即日起至11月5日Yahoo奇摩購物中心推出多款經典角色Cosplay包屁衣、七龍珠武道服等萬聖節造型服，下單滿599元出貨即贈南瓜手提袋、滿999元再送3％超贈點回饋，部分款式還享快速到貨89折。

看準萬聖節變裝需求噴發，momo購物網即日起至10月31日推出「萬聖嘉年華」助攻百變時尚，全館破萬件指定萬聖童裝童鞋道具最低下殺3折起，活動期間單筆消費滿1,000元即抽999元momo幣（限量20名）。

根據momo購物網統計，近兩周萬聖變裝道具買氣狂飆近6成，其中又以造型擬真又吸睛的童裝服飾為選購重點。熱銷推薦包括神還原經典遊戲之作的「橘魔法－馬力歐路易吉吊帶褲／吊帶裙」、男童最愛的英雄系列「Kori Deer可莉鹿－超級英雄兒童肌肉服」；另有滿足孩子們職業變裝夢的「Melissa & Doug瑪莉莎－裝扮遊戲組」，一次推出醫生、警察、廚師、消防員等多樣化裝扮選擇。

萬聖節派對也是的重頭戲，momo購物網根據站上銷售觀察，外型應景搞怪且專為萬聖節設計的餅乾、糖果備受青睞。像是「卡滋爆米花歡樂派對箱」、紫色造型的「米乖乖－紫米風暴」，酥脆爽口又有黑糖桂圓香氣、期間限定款的「浪味仙－美式辣切達起司口味」均為必須手刀搶購的口袋零食。而孩子們最愛的巧克力及糖果，推薦「Sorini夾心牛奶巧克力網袋－骷髏眼球」、「Elit萬聖牛奶巧克力」、「Peter Rabbit比得兔萬聖造型糖果盒」，光是提著出門就氣氛滿點。

樂天市場也推出「萬聖節專區」，推薦多款跟上流行話題且高還原度的Cosplay服飾、各式充滿節慶氛圍的應景商品，包括動畫《SPY X FAMILY間諜家家酒》的安妮亞、近期播出最終章的動畫《死神》十番隊隊長日番谷冬獅郎、電影《神隱少女》經典角色無臉男等，還有毛小孩專屬的小惡魔寵物衣。另有萬聖節系列醫用口罩、骷髏眼球頭飾髮夾、南瓜提燈、糖果袋等豐富配件。

攝彩「小惡魔寵物衣」，樂天市場限時特價140元。圖／樂天市場提供
攝彩「小惡魔寵物衣」，樂天市場限時特價140元。圖／樂天市場提供
東區派對「萬聖節南瓜提燈」，樂天市場售價79元。圖／樂天市場提供
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協貿國際日用品生活12館「死神－日番谷冬獅郎」，樂天市場限時特價3,572元。圖／樂天市場提供
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樂天市場推出「萬聖節專區」，推薦多款跟上流行話題且高還原度的Cosplay服飾、應景商品。圖／樂天市場提供
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Sorini夾心牛奶巧克力網袋－骷髏眼球，momo購物網活動價345元（5入組）。圖／momo購物網提供
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Mini Wish】萬聖節DIY南瓜／蝙蝠手提式糖果袋，Yahoo奇摩超級商城活動特價31元，消費滿額再送贈品。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
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森林手作手工巫婆手指餅乾，Yahoo奇摩拍賣活動特價14元。圖／Yahoo奇摩拍賣提供
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Baby童衣七龍珠造型服裝，Yahoo奇摩購物中心活動特價328元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Kori Deer英雄款萬聖節童裝，Yahoo奇摩購物中心活動特價882元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Augelute日式和服長袖連身衣，Yahoo奇摩購物中心活動特價419元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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橘魔法－馬力歐路易吉吊帶褲／吊帶裙，momo購物網活動價589元。圖／momo購物網提供
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Mini Wish造型發光拍拍手環，Yahoo奇摩超級商城活動特價27元，消費滿額再送贈品。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
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Melissa & Doug瑪莉莎裝扮遊戲組，momo購物網活動價1,215元。圖／momo購物網提供
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X射線精緻禮品「間諜家家酒－安妮亞」，樂天市場限時特價299～699元。圖／樂天市場提供
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Peter Rabbit比得兔萬聖造型糖果盒，momo購物網活動價395元（5入組）。圖／momo購物網提供
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Yahoo奇摩購物近期萬聖節服飾業績成長逾4成，其中又以公主、仙子造型服最暢銷。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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東區派對「萬聖節骷髏眼球頭飾髮夾」，樂天市場售價39元。圖／樂天市場提供
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購物網 萬聖節 巧克力

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