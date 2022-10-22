露營風潮正夯 網議「豪華露營」、「自己紮營」優缺評比

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「露營」相關話題，帶您了解網友對於兩種露營型態的觀點。

近年國旅風潮興起，有不少旅遊景點開始提供露營服務，讓遊客得以深度體驗當地景色，也能跟自己的親朋好友遠離城市喧囂，共享歡樂時光。目前的露營服務又分為無需旅客做任何準備的「豪華露營」（懶人露營），以及必須自給自足的「自己紮營」（野營），究竟網友對哪一種露營型態更加青睞呢？

「豪華露營」花錢省事省心力 「自己紮營」自由度佳

▲ 喜歡豪華露營或自己紮營？兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「露營」的相關話題討論，可以發現討論「豪華露營」的網友較多。豪華露營又被稱為「懶人露營」，一般泛指營地業者會主動提供露營車、食材與工具，旅客行前無需準備任何露營用品，只要人到就可以開始享受露營生活的型態。網友認為「便利性」與「難易度」是豪華露營的優勢所在，如網友提到「到營地帳篷就已經搭好，食物也已經叫外燴準備好了」，由於野營必須自備炊具，戶外的烹飪條件也相對複雜，採取豪華露營就可以杜絕這方面的困擾。豪華露營也非常適合入門新手或家庭嘗試，如網友留言「豪華露營很棒！入門也可以玩得很開心，不用想太多」、「我們也很愛懶人露營，那裡很適合帶小孩入住」等。

而在另一派崇尚「自己紮營」的網友則認為「自由度」與「入場費用」是其優勢所在，由於豪華露營的場地大多需要預先搶訂，且費用較為高昂，也導致這些網友更傾向於自行戶外野營，例如一篇網友請益「各位會推薦去懶人露營嗎？」的文章中，便有其他人提到「懶人露營很好，只是看到價格後，感覺不如去住飯店」，也有一些網友認為雖然懶人露營舒適性佳，然而自己紮營的場地選擇會更加靈活豐富，也能藉機更加親近大自然，「起床時那種大自然的味道，真的很舒服」，並指出這種體驗是懶人露營難以取代的。

看完上面網友的想法後，你是否也已經萌生想要露營的念頭了呢？在此提醒您：無論是懶人露營或自己紮營，出外露營都請務必留意個人安全，自備藥物與防寒衣物，才能避免蚊蟲叮咬與天候不佳等情形破壞外出遊玩的心情喔！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》