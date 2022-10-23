如何養成好皮膚？網友熱議6大水煮蛋肌打造方式

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議「水煮蛋肌」相關話題，帶您了解網友熱議的水煮蛋肌打造方式網路聲量排行。

現代生活節奏緊湊，許多人在壓力與不穩定的作息影響下，開始出現毛孔粗大和痘痘瑕疵等情形，導致平日拍照不上鏡而缺乏自信，總要撲上厚重的粉底與遮瑕來掩蓋肌膚問題。網路上便有不少網友針對「水煮蛋肌」分享個人的保養方式，想要養成煥白無瑕的水嫩肌膚，重現迷人光彩的話，就趕快看下去吧！

「保養」產品成分成網友熱議關鍵 「洗卸確實」才能守護好肌膚

▲ TOP6水煮蛋肌打造方式 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「水煮蛋肌」的相關話題討論，可以發現許多對皮膚管理有見解的網友相當重視「精準保養」，例如一則詢問如何改善肌膚瑕疵的論壇文章中，就有網友留言「找到適合自己的保養品很重要」、「可以了解保養品成分帶來的功效去做選擇」，由於保養品的種類與用途繁多，建議民眾可以視季節與本身的膚質去做保養上的調整，比如冬天選擇較滋潤的質地，而油性肌膚則可以使用清爽控油的產品。另外，也有網友留言表示「保養要按照順序」，在清潔肌膚過後使用化妝水達成初步保濕，再上精華液修復肌膚屏障、補充肌膚所需養份，最後塗抹有滋潤功效的乳液或乳霜，就能掌握最基礎的保養方法。

此外，也有不少網友呼籲保養前的「正確洗卸」才是解決肌膚問題的根本手段，日前就有民眾發文分享「有化妝就要卸妝」、「臉沒洗乾淨，怎麼保養都是徒勞」，並表示卸妝產品多元，包括油、霜、乳、凝膠、水等質地，油性越高的產品卸除能力越強，但容易致痘，而含油成份低的卸妝水則有較多的界面活性劑，可能刺激肌膚，提醒大家慎選符合自身膚況與妝面的卸妝產品。而網友也紛紛在底下留言「試了好多才找到適合自己的，完全實現神農嚐百草的精神」、「以前都用媽媽的卸妝油，後來才知道它讓我長痘了好多年」，除了卸妝乾淨外，也不要忘了適當清潔臉部，帶走臉上的油污與灰塵。

而「充足飲水」也受到網友的高度討論，有網友就發文表示「多喝水才能由內而外的滋潤肌膚」、「以前不喝水皮膚超差」，更附上養成喝水習慣前後的照片，證明喝水可以有效增加代謝、改善出油冒痘，還能讓肌膚更水潤。也有網友呼籲「補充足夠水分，肌膚才會水嫩」，認為喝水才能達到真正的油水平衡，保濕乳液只是錦上添花。另外，也有網友就「飲食」層面提出建議，例如「戒糖、戒奶、戒烤炸，會有很明顯的肌膚改善成效」，也可以搭配「中藥材」的茶飲去調理身體，就像桂圓滋補，而紅棗有駐顏祛斑的功效，烹製成桂圓紅棗茶就能在享受飲品的同時，達到養顏美容的效果。

皮膚管理無論是從保養、洗卸還是飲食下手，都需要持之以恆。如果你也想養成白皙透亮的水煮蛋肌，不妨找到最適合自己的產品和方法，堅持每天保養肌膚吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》