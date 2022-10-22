出國玩到底要跟團還是自由行？來看網友怎麼推薦

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「跟團旅遊vs自由行」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友對於跟團旅遊或是自由行的看法。

國門迎來解封，不少民眾早已迫不及待規劃海外旅遊行程，然而旅行方式有很多種，有的人偏好跟團旅遊，既方便又輕鬆，也有人喜歡自由安排行程，選擇自由行，兩種旅行方式各有迷人之處，到底該怎麼選擇？

跟團輕鬆方便不擔心吃住 自助旅行預算好控制且自由度高

▲ 喜歡跟團旅遊或自由行 兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友針對「跟團旅遊vs自由行」相關話題討論，可以發現偏好「跟團旅遊」的網友認為「行程安排」以及「交通方式」都是其優點，由於跟團旅遊有遊覽車接送至景點，很多網友都說這種旅行方式很輕鬆，表示「跟團蠻可以放空，適合懶人」，而且「出門前不用花時間做功課」，又有導遊克服各種疑難雜症，尤其如果選擇去海島國家旅遊，網友認為跟旅行團比較方便，因為「船班跟島嶼都幫你規劃好了」。

至於在「旅遊體驗」，討論區不少人都提到，跟團的好處在於，一些歷史景點或是美術館都有導遊解說，不會看不懂，而且若是運氣好，旅行社還會帶去私密景點，不過也有人提到跟團的缺點是「旅行社要賺錢，一定會排去觀光客買伴手禮的地方」。而在「食宿選擇」上，由於跟團有人數優勢，可以把高級飯店的價格壓低，網友就表示「通常住的地方都不會太差」。

而另一派喜歡自由行的網友，則表示「旅行預算好控制」、「行程可以自由安排」、「吃住能擇其所好」等優點，都是其選擇自助旅行的原因。很多人都提到，自助旅行的自由度高，旅遊行程、花費可自行掌握，像是「喜歡的景點不用受控，愛待多久就多久」，而且要深入旅遊還是要漫遊都可以，不過也有人提到自由行的缺點就是，「行前準備要做的很仔細，也要擔心有沒有溝通、等車等問題」。此外，自由行還有機會接觸當地人，體驗在地風情，有人就分享，「自助有時候會有很多意外的樂趣，像是日本當地人開的民宿，或是認識其他來自助的外國或台灣人」，一些網友也表示同意，並說道「體驗小吃、搭車，才是真的有地方參與感」。

看了這麼多網友的意見，你更喜歡跟團旅遊還是自由行呢？不論是哪一種旅遊方式，都各有優缺點，只有找到最適合自己的方式，才能玩得開心又滿意！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》