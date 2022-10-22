犒賞辛苦上班的自己！全台熱門連鎖按摩會館一覽

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「按摩會館」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的５大按摩會館排行

無論是長時間窩在電腦前的白領族，或是需要久站的服務業，因為工作疲勞造成全身痠痛是不少現代人的困擾，是時候該讓辛苦的自已放鬆一下，來場舒服的按摩緩解累積的疲勞了。

「泰晶殿」各店服務品質皆優秀 網讚「悅禾莊園」媲美渡假村

▲ TOP5連鎖按摩會館 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

全台連鎖按摩會館品牌眾多，其中「泰晶殿」奪得聲量冠軍，有不少光顧過的民眾分享「店內環境非常華麗，接待人員也很親切」、「按摩師很貼心，會依照個人需求調整力道」、「不特別指定按摩師，體驗也都很棒，全程按到都想睡覺了！」，稱讚泰晶殿不只裝潢華麗，師傅的技術也令人印象深刻，並提及「泰晶殿擁有一流的服務，每一家店都是一樣的素質」，表示泰晶殿的服務品質管理得很好，不會因連鎖的形式導致各分店有品質落差。

排行第二的「指舞春秋」在雙北設有多家分店，許多顧客留言推薦指壓按摩，說道「每一個穴位經絡，都一指到位的正中紅心」、「師傅會耐心的講解部位痠痛的原因，沒想到按摩還能增長生活中的養生小知識」，表示來到指舞春秋，按摩師能幫忙指出痠痛的根本原因，藉此能改善一些平時不正確的姿勢或習慣；而聲量排行第三的「悅禾莊園」按摩間則有沖洗、烤箱、泡澡等服務，被網友大讚「這個環境根本就像渡假村」、「真的處處替客人需求著想」。

另一方面，「６星集按摩會館」與「春不荖集團」皆以足部按摩聞名，有網友留言「在６星集第一次體驗做完後，就立刻買了腳底按摩套票」；而「春不荖集團」除了有腳底按摩的服務，「足湯」更是一大特色，許多民眾分享「有湯包足浴加舒適的環境，很容易就放鬆睡著」，享受按摩完後，店家還會提供龜苓膏，也可以再自己加點雞湯，有網友說到「雞湯居然比餐廳的好吃」，不敢置信到按摩會館還能享受到美食。

以上這些連鎖按摩會館，你最喜歡哪一間呢？每天辛苦工作，偶爾來點小確幸是必要的，事不宜遲，快點預約一間適合自己的按摩會館，找一天下班後去紓壓一下吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》