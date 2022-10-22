充滿香氣的一整天！男女皆合適的香水「香調」是它

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「香水香調」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的七大香水香調排行。

相信不少剛接觸香水的人，都會疑惑如何選擇適合自己的香水？挑選香水前，得先了解何謂「香調」，也就是香水會散發出的味道，如果你還不知道自己適合哪種香，不妨看看網友都在用什麼香調的香水吧！

「木質調」男女都適合 「花香調」清甜香味號稱戀愛系香水

▲ TOP7香水香調 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上關於「香水香調」的討論，發現以「木質調」聲量最高，不少民眾在討論「男香」或「中性香」時，都會提及木質調香水，近期有網友分享「夏天最愛的5款中性香水」，並形容到自己中意的香水味道「彷彿是夏日裡的森林遠足般輕快」，也有民眾提及「男生如果想選成熟一點的，可以試試看木質調」，表示木質調給人一種穩重的感覺。

聲量排行第二的「花香調」則是受到許多女生的歡迎，清甜的味道更被網友稱為「戀愛系香水」，有民眾分享「薰衣草味道有種鎮靜、安穩感，很適合約會」、「極具層次的花香，味道甜甜的，有種溫柔浪漫的感覺」，表示噴上花香調的香水，感覺有種純粹、無負擔的浪漫氛圍。

另一方面，以「草本味」為主的「清新調」也同樣備受關注，許多民眾推薦適合在上班、上課的時候噴，留言像是「帶著清香，但又不會過頭」、「給人一種幹練的形象」，認為草木味是一般人普遍較能接受的味道，不習慣香水的人也較不容易暈香，在正式場合也很合適；此外，「美食調」中的「藍莓」香味也很受歡迎，有留言說道「是甜甜柔柔的感覺」、「藍莓味的香水超夢幻的」，表示藍莓味的香水給人一種輕柔淡雅的特殊味道。

看完以上網友分享推薦的香調，你有沒有在新種選出適合自己的味道了呢？試試下次出門前噴上喜歡的香水，讓自己的一天充滿香氣吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》