快訊

一張圖看周末天氣 彭啟明：今晚到明晨雨勢更明顯

充滿香氣的一整天！男女皆合適的香水「香調」是它

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
充滿香氣的一整天！男女皆合適的香水「香調」是它。 圖片來源/unsplash
充滿香氣的一整天！男女皆合適的香水「香調」是它。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「香水香調」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的七大香水香調排行。

相信不少剛接觸香水的人，都會疑惑如何選擇適合自己的香水？挑選香水前，得先了解何謂「香調」，也就是香水會散發出的味道，如果你還不知道自己適合哪種香，不妨看看網友都在用什麼香調的香水吧！

「木質調」男女都適合　「花香調」清甜香味號稱戀愛系香水

▲ TOP7香水香調 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP7香水香調 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上關於「香水香調」的討論，發現以「木質調」聲量最高，不少民眾在討論「男香」或「中性香」時，都會提及木質調香水，近期有網友分享「夏天最愛的5款中性香水」，並形容到自己中意的香水味道「彷彿是夏日裡的森林遠足般輕快」，也有民眾提及「男生如果想選成熟一點的，可以試試看木質調」，表示木質調給人一種穩重的感覺。

聲量排行第二的「花香調」則是受到許多女生的歡迎，清甜的味道更被網友稱為「戀愛系香水」，有民眾分享「薰衣草味道有種鎮靜、安穩感，很適合約會」、「極具層次的花香，味道甜甜的，有種溫柔浪漫的感覺」，表示噴上花香調的香水，感覺有種純粹、無負擔的浪漫氛圍。

另一方面，以「草本味」為主的「清新調」也同樣備受關注，許多民眾推薦適合在上班、上課的時候噴，留言像是「帶著清香，但又不會過頭」、「給人一種幹練的形象」，認為草木味是一般人普遍較能接受的味道，不習慣香水的人也較不容易暈香，在正式場合也很合適；此外，「美食調」中的「藍莓」香味也很受歡迎，有留言說道「是甜甜柔柔的感覺」、「藍莓味的香水超夢幻的」，表示藍莓味的香水給人一種輕柔淡雅的特殊味道。

看完以上網友分享推薦的香調，你有沒有在新種選出適合自己的味道了呢？試試下次出門前噴上喜歡的香水，讓自己的一天充滿香氣吧！

觀看原文→https://reurl.cc/XVov4E

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

味道 女生

延伸閱讀

免費送香水 嬌蘭限定藝術沙龍香氛藝廊體驗香氣儀式感

一瓶100美元！馬斯克推「燒焦頭髮」香水 可用狗狗幣付款

COACH香氛快閃店 千元買香水送潮流帽、化妝包夠超值

不含酒精！愛馬仕首款兒童香水 彷彿聞到孩子臉頰香氣

相關新聞

出國玩到底要跟團還是自由行？來看網友怎麼推薦

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「跟團旅遊vs自由行」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友對於跟團旅遊或是自由行的看法。

充滿香氣的一整天！男女皆合適的香水「香調」是它

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「香水香調」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的七大香水香調排行。

犒賞辛苦上班的自己！全台熱門連鎖按摩會館一覽

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「按摩會館」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的５大按摩會館排行。

露營風潮正夯 網議「豪華露營」、「自己紮營」優缺評比

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「露營」相關話題，帶您了解網友對於兩種露營型態的觀點。

HAPPY GO推點點成金方案 百貨周慶限時點數10倍贈

全台百貨公司周年慶正熱鬧開打，HAPPY GO更為集團百貨買氣助攻，不但針對遠東百貨推出「點點成金 紅利回饋」方案活動，...

為海運安全把關 海運安全自願報告系統11/11上線

航港局今日表示，為了發掘不利海運安全的潛在風險，及早進行預防改善，以強化航行安全，航港局建置「海運安全自願報告系統」，提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。