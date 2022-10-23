咖啡不只可以加牛奶！網推這「隱藏配方」超對味

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「咖啡搭配」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的七大咖啡搭配排行。

咖啡是許多民眾一天的精神來源，而有些人因為不愛黑咖啡的苦味，會選擇加入牛奶調和，但是你知道嗎？咖啡除了加牛奶，其實還有很多意想不到的隱藏配方。

「燕麥奶咖啡」成乳糖不耐症救星 「防彈咖啡」熱潮不退

▲ TOP7咖啡搭配 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上關於「咖啡搭配的討論」，發現以「燕麥奶」的呼聲最高，不少民眾表示自己有乳糖不耐症，直呼燕麥奶「簡直是乳糖不耐症的救星」、「終於可以喝到拿鐵了」，並稱讚「咖啡的香和燕麥奶實在太配了！」，不過也有泡咖啡經驗豐富的民眾提醒「燕麥奶容易有沈澱，倒之前要搖一下味道才對味」；此外，鮮奶對許多民眾來說，是搭配咖啡的經典選擇，網友紛紛留言「超怕苦只能接受拿鐵」、「覺得鮮奶比奶精更香，沒有人工的感覺」，認為鮮奶的純正香氣無法被輕易取代，而許多拿鐵成癮的民眾在論壇上詢問手沖拿鐵的配方與訣竅，希望能在家自己泡以減輕費用負擔，貼文也釣出於咖啡廳工作的大神回應，說道「鮮奶要用奶泡棒打細一點，口感才會濃厚」。

而前幾年興起的「防彈咖啡」，到現在仍有不少民眾嘗試，防彈咖啡因號稱能幫助間歇性斷食減肥法而引起流行，但目前未有醫學證實效用，而「奶油」為其主要配方，有網友提醒在咖啡加入奶油的目的是「讓人撐更久再進食」，並非喝了就會瘦，至於味道上，有民眾分享心得說道「喝起來像苦一點的拿鐵，比我想像中的好喝」，並提及「要用熱咖啡，冰咖啡奶油不會融」。

另一方面，咖啡與「抹茶」及「奶茶」的搭配也備受關注，許多網友留言「抹茶中和了咖啡的苦味，但又不會太甜」、「我去星巴克都點這個」，而在咖啡中加入「奶茶」，其實就是「鴛鴦咖啡」的作法，喝過的民眾分享「風味很有層次，被驚豔到了！」、「路易莎的鴛鴦咖啡超好喝」，推薦大家下次到連鎖咖啡店可以多注意這些品項。

看完以上網友分享的咖啡搭配方式，你是不是也好奇這些隱藏配方究竟有多美味呢？有機會在家動手做做看，在咖啡香之中度過悠閒的早晨時光吧！

觀看原文→https://reurl.cc/vWr9Da

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》