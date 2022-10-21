新北陶博館打氣站動能占卜 抽手工好運皂

全球4大陶藝雙年展之一的台灣國際陶藝雙年展「世界的形狀 陶藝作為社會新動能」，即日起至明年4月16日於陶博館3樓展出。

特展高速轉動呈現無限能量感的主視覺，民眾只要在今年11月6日前參加陶博館粉專「陶藝打氣站 動能占卜」線上抽獎，就有機會獲得運用主視覺意象設計的手工好運皂。

陶博館館長張啟文表示，台灣國際陶藝雙年展是由新北市府主辦國際展覽，來自12國47位藝術家共72組件陶藝創作，作品面向多元，涵括傳統、當代、趣味、深意，展現陶藝作為社會新動能的歷程、力量與時代性。為拉近大眾與藝術距離，設計實體展品線上與觀眾互動，透過陶藝占卜迎來正向動能，讓觀眾多角度欣賞陶藝創作。

民眾登上陶博館粉絲專頁抽獎活動貼文，就能看到精選4件雙年展作品，結合視覺意象加以聯想，參加陶藝打氣站動能占卜補滿流、轉、集、通陶藝能量。陶博館與愛盲基金會合作，運用主視覺意象特製手工好運皂，民眾只要在今年11月6日前參加陶博館粉絲專頁推出的「陶藝打氣站 動能占卜」線上趣味抽獎活動就有機會獲得。

其中劉榮輝《沄繪》，用紅藍綠金黑白等色調，勾勒出雲朵的動靜虛實，點出領略自然的細微脈動，從親近自然、抒發心情，靜心找到內在流動的正能量。瑞士陶藝家Julian Vogel《陶瓷系列#9》，以陶瓷製成的扯鈴串接展現當代技藝、舞蹈、表演與雕塑的跨域藝術，從不間斷轉動的意象，轉化成事情正往好的方向前進。

顏妤庭《梯》以簡約的線條勾勒出巧妙的堆疊、扣合跪坐姿態的人體，呈現宛如特技表演般的平衡姿態，鼓勵大家集結團隊合作之力，順利達成共同目標。日本藝術家Toshiya Masuda《低畫素電腦繪圖 距離感》，以造型可愛的公共電話陶作呈現影像特有的表現，透過電話聯想傳遞訊息，鼓勵大家圓融的表達與溝通，有效化解潛在摩擦。