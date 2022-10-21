向市長候選人喊話 靖娟基金會籲給孩童更完善步行空間

今天是各縣市長候選人抽籤日，意味著九合一大選已進入白熱化階段。不過，靖娟兒童安全文教基金會卻發現，六都市長候選人都缺乏有關人本交通、增加步行空間相關政見，光是近5年就有超過2千位兒童在上學途中因交通事故受傷甚至死亡，其中六都死傷人數多達1195人，占了5成以上，顯見兒童通學環境亟需改善。

靖娟基金會於今日舉行六都通學環境調查記者會，並指出，走路上學是許多孩子練習獨立的第一步，也是再基本不過的事情，年底大選將至，各縣市長候選人卯足全力推廣政見，卻不見拿出魄力解決孩子最基本的安全問題；也呼籲準市長們應儘速提出解決通學安全問題的方法，還給孩子及家長一條安心上學路，記者會中也學童戴上各黨六都市長候選人的面具，藉此使競逐百里侯的候選人們看見訴求。

靖娟基金會透過問卷分析，家長不放心讓孩子自己上學的主因是車輛不禮讓（73.4%）和通學環境不佳（31.4%），也透過實地調查，觀察到有不少駕駛違規在通學路上的騎樓或人行道停放機車，害學童被迫繞至道路上行走，還有路口停等空間不足，導致學童得在狹窄路口等紅綠燈的危險景象。

靖娟基金會執行長林月琴表示，台灣生育率已是全球最後一名，但2019年每10萬人口交通死亡人數12.1人，更明顯高於英國（2.9）、日本（4.1）、韓國（6.5）等先進國家；根據調查，有超過7成5的家長不放心讓孩子自己上學，也反映在另一調查，有8成的國小家長仍選擇使用汽機車接送孩子上下學，形成交通亂象與交通事故相繼發生的惡性循環。

林月琴向政府及縣市長候選人提出3大訴求，首先是政府應盡速改善學校周圍150公尺內的通學環境，並逐步改善至學校周圍500公尺內，更應加強宣導駕駛停讓行人，保障學童的步行權利；汽機車駕駛要應尊重行人權益，落實路口停讓；改善步行空間後， 家長應帶孩子練習步行上學，逐步放手讓孩子探索世界。

在國小擔任導護志工王先生分享，他在擔任導護志工的期間觀察到騎樓有違法停等機車、堆積雜物的現象，加上學校周遭的巷道多無號誌，導致學生發生事故的機率大幅提升。他認為應該加強對大眾的宣導和教育，讓用路人確實遵守交通規則，以保障學童的通學安全。