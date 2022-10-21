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Vlog相機新寵 Sony ZV-1F限時快閃拉花冠軍咖啡廳玩互動

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Sony ZV-1F搭載能自拍捕捉更多人事物的20mm超廣角定焦鏡頭。圖／Sony Taiwan提供
Sony ZV-1F搭載能自拍捕捉更多人事物的20mm超廣角定焦鏡頭。圖／Sony Taiwan提供

近來各種影音拍攝工具都不約而同對準社群短影音、Vlog需求推出新機種，就連傳統相機大廠也不可逆這股新浪潮。Sony ZV系列數位相機自推出後，即持續受到熱愛影音創作的消費者喜愛，甫發表的最新生力軍Sony ZV-1F也正式在台公開亮相，輕巧的口袋型機身搭配多種容易上手的Vlogging功能，包含能自拍捕捉更多人事物的20mm超廣角定焦鏡頭、隨時呈現完美氣色的柔膚效果、輕鬆上手的觸控傳輸操作與一鍵切換景深/開啟開箱模式等功能，將成為入門級Vlogger或內容創作者隨身拍攝出眾生活記錄的得力幫手。

搶在正式上市之前，Sony Taiwan也特地邀請台灣療癒系人氣插畫家A ee mi以 Vlogging為主軸設計互動藝術創作，透過生動可愛的畫風展現ZV-1F充滿創意能量的DNA，並將其代表性的插畫角色變身為可玩性十足的大型喵喵鏡互動裝置，隨手一拍就能成為按讚數破表的吸睛畫面，獨家合作作品將即日起至10月23日止，展示於台北內湖「Tzubi Park Project」咖啡廳，到訪的民眾不僅能搶先在現場體驗Vlog相機ZV-1F拍攝樂趣，只要拍照打卡並加註指定hashtag就能解鎖隱藏菜單，品嘗到由拉花冠軍咖啡師林奐以ZV-1F的彩虹渲染視覺為靈感設計的限定特調咖啡。

定價比先前推出的ZV-1少了5,000元的ZV-1F，機身重量也輕了不少，少了一些對焦模式與光學防震，改使用20mm超廣角定焦鏡頭，更方便在自拍時捕捉更多人事物，也保留簡單直覺的操作便利性，像是「切換模糊背景」、方便拍攝開箱的「產品展示模式」，以及支援快速上傳社群的直式拍攝模式。內建的「柔膚效果」可創造自然好氣色，還可透過相機選單內的「風格外觀」設定，套用10款濾鏡色調於照片/影片中呈現別具特色的影像氛圍，都對拍攝Vlog相當有吸引力。

ZV-1F同時擁有「S&Q」功能（快動作/慢動作），能以5倍慢速或是60倍快速縮時捕捉動態影像呈現更具戲劇張力的效果，讓影片更吸睛；也具備SteadyShot「積極模式」，即便在行走中拍攝也能獲得穩定畫面；內建3組麥克風並隨附防風毛罩，有效抑制風切聲噪音，亦可透過外接麥克風滿足收音需求，全面提供高品質的音質表現。

而為了簡化分享的流程，ZV-1F支援在拍攝當下或檢視影片時設定傳輸標記（shot mark），方便後續直接在相機上將所標記的片段剪輯成15/30/60秒的影片，無須再透過手機後製，即可快速上傳適合長度的影片至社群平台，即時分享零時差。

Sony數位相機ZV-1F將於10月 25日正式在台上市，單機建議售價14,980元；單機與搭配GP-VPT2BT輕影音手持握把組合，建議售價18,980元。

Sony ZV-1F將推出單機與搭配GP-VPT2BT的輕影音手持握把組合，建議售價分別為14,980元與18,980元。圖／Sony Taiwan提供
Sony ZV-1F將推出單機與搭配GP-VPT2BT的輕影音手持握把組合，建議售價分別為14,980元與18,980元。圖／Sony Taiwan提供
Sony ZV-1F相機首度在台公開亮相，輕巧的口袋型機身瞄準Vlogging族群。圖／Sony Taiwan提供
Sony ZV-1F相機首度在台公開亮相，輕巧的口袋型機身瞄準Vlogging族群。圖／Sony Taiwan提供
ZV-1F支援在拍攝當下或檢視影片時設定傳輸標記，方便後續直接在相機上將所標記的片段剪輯成15/30/60秒的影片，無須再透過手機後製，即可快速上傳適合長度的影片至社群平台，即時分享零時差。圖／Sony Taiwan提供
ZV-1F支援在拍攝當下或檢視影片時設定傳輸標記，方便後續直接在相機上將所標記的片段剪輯成15/30/60秒的影片，無須再透過手機後製，即可快速上傳適合長度的影片至社群平台，即時分享零時差。圖／Sony Taiwan提供
Sony Taiwan特地邀請台灣療癒系人氣插畫家A ee mi以Vlogging為主軸設計互動藝術創作，將其代表性的插畫角色變身為可玩性十足的大型喵喵鏡互動裝置。圖／Sony Taiwan提供
Sony Taiwan特地邀請台灣療癒系人氣插畫家A ee mi以Vlogging為主軸設計互動藝術創作，將其代表性的插畫角色變身為可玩性十足的大型喵喵鏡互動裝置。圖／Sony Taiwan提供
活動期間到訪的民眾不僅能搶先體驗Vlog相機ZV-1F拍攝樂趣，只要拍照打卡並加註指定hashtag，就能解鎖隱品嚐到由拉花冠軍咖啡師林奐的限定特調。圖／Sony Taiwan提供
活動期間到訪的民眾不僅能搶先體驗Vlog相機ZV-1F拍攝樂趣，只要拍照打卡並加註指定hashtag，就能解鎖隱品嚐到由拉花冠軍咖啡師林奐的限定特調。圖／Sony Taiwan提供

咖啡廳 自拍

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