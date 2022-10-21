全台第二間！Thom Browne微風南山店 龍蝦潮品手刀搶

超人氣紐約設計師品牌Thom Browne昨日為全新微風南山專賣店進行試營運。這將是全台灣第二家的Thom Browne專賣店，除了空間相較第一間位於微風本館的專賣店約為兩倍寬敞，本季更將讓網路為之瘋狂的龍蝦裝，實體具現。

佔地約20坪的空間內，大片玻璃窗內的百葉窗裝飾，保有了隱私性、但也讓人想要入內一探究竟。全店共分為三個主題空間，分別以當季女裝、當季男裝，以及經典系列為區分。中央再有一區藤編沙發椅，逛累了也能在此愜意小歇。本季Thom Browne將傳統的蘇格蘭紋重新演繹，變化為灰藍色的西裝外套、運動衫，甚至轉印成羽絨背心印花。Thom Browne 2022秋冬並以設計師家中壁紙為靈感，並化為例如Hector小狗的外衣，帶有鮮明的東方花卉元素，化為一只Hector狗狗提包，訂價店洽。