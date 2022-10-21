快訊

九合一抽籤出爐！六都市長候選人號次總整理 口號手勢超有梗

知名女演奏家遭瘋傳裸照 恐怖前男友下場慘了！

暖心麥當勞 客製餐點趕上小朋友告別式 父致謝：完成心願

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台第二間！Thom Browne微風南山店 龍蝦潮品手刀搶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「龍蝦」大軍正式「入侵」Thom Browne專賣店，成為本季不可忽略的熱門亮點。記者 / 釋俊哲攝影
「龍蝦」大軍正式「入侵」Thom Browne專賣店，成為本季不可忽略的熱門亮點。記者 / 釋俊哲攝影

超人氣紐約設計師品牌Thom Browne昨日為全新微風南山專賣店進行試營運。這將是全台灣第二家的Thom Browne專賣店，除了空間相較第一間位於微風本館的專賣店約為兩倍寬敞，本季更將讓網路為之瘋狂的龍蝦裝，實體具現。

佔地約20坪的空間內，大片玻璃窗內的百葉窗裝飾，保有了隱私性、但也讓人想要入內一探究竟。全店共分為三個主題空間，分別以當季女裝、當季男裝，以及經典系列為區分。中央再有一區藤編沙發椅，逛累了也能在此愜意小歇。本季Thom Browne將傳統的蘇格蘭紋重新演繹，變化為灰藍色的西裝外套、運動衫，甚至轉印成羽絨背心印花。Thom Browne 2022秋冬並以設計師家中壁紙為靈感，並化為例如Hector小狗的外衣，帶有鮮明的東方花卉元素，化為一只Hector狗狗提包，訂價店洽。

曾在網路引起熱議的「龍蝦裝」則在本季秋冬正式量產，無論是美式校園風運動夾克、尼龍黑色長袖T恤、或是粗織尼龍毛衣，「龍蝦」大軍更正式「入侵」Thom Browne專賣店，成為本季不可忽略的熱門亮點。最浮誇的則當屬一款黑色龍蝦雙肩後背包，擁有完美放大的真實比例，但採用荔枝面小牛皮打造，全台限量僅一只，訂價則為11萬2,000元。

結合Thom Browne經典4 bar設計的「龍蝦」元素，「爬」上了美式校園瘋運動外套背面，訂價12萬5,600元。記者 / 釋俊哲攝影
結合Thom Browne經典4 bar設計的「龍蝦」元素，「爬」上了美式校園瘋運動外套背面，訂價12萬5,600元。記者 / 釋俊哲攝影
Thom Browne微風南山專賣店，共分為男裝季節單品、女裝季節單品與經典商品三塊主題區。記者 / 釋俊哲攝影
Thom Browne微風南山專賣店，共分為男裝季節單品、女裝季節單品與經典商品三塊主題區。記者 / 釋俊哲攝影
兔子造型小提包，可手提或肩背，60,900元。記者 / 釋俊哲攝影
兔子造型小提包，可手提或肩背，60,900元。記者 / 釋俊哲攝影
黑色龍蝦雙肩後背包，荔枝面小牛皮，11萬2,000元。記者 / 釋俊哲攝影
黑色龍蝦雙肩後背包，荔枝面小牛皮，11萬2,000元。記者 / 釋俊哲攝影
Thom Browne 2022秋冬將傳統的蘇格蘭紋重新演繹，變化為灰藍色的西裝外套、運動衫，甚至轉印成羽絨背心印花。記者 / 釋俊哲攝影
Thom Browne 2022秋冬將傳統的蘇格蘭紋重新演繹，變化為灰藍色的西裝外套、運動衫，甚至轉印成羽絨背心印花。記者 / 釋俊哲攝影
甫開幕的Thom Browne微風南山專賣店，是全台第二間品牌專賣店。記者 / 釋俊哲攝影
甫開幕的Thom Browne微風南山專賣店，是全台第二間品牌專賣店。記者 / 釋俊哲攝影
可愛的Hector狗狗提包，換上了帶有東方風格的「新衣」。記者 / 釋俊哲攝影
可愛的Hector狗狗提包，換上了帶有東方風格的「新衣」。記者 / 釋俊哲攝影

微風南山 荔枝

延伸閱讀

The North Face再聯名KAWS！開賣時間曝光準備手刀開搶

加1元送1杯！二口旅茶新推「喝的奶油蘋果肉桂派」，新品「加1元再多一杯」，奶霜控手刀開喝

產地直送超鮮甜！ 宜蘭生食丼飯「花食間」 10多種浮誇豪華「海鮮珠寶盒」只有6席手刀訂位去

松葉蟹、天鵝龍蝦上桌 超浮誇鍋物就在「花花世界」

相關新聞

Vlog相機新寵 Sony ZV-1F限時快閃拉花冠軍咖啡廳玩互動

近來各種影音拍攝工具都不約而同對準社群短影音、Vlog需求推出新機種，就連傳統相機大廠也不可逆這股新浪潮。Sony ZV...

全台第二間！Thom Browne微風南山店 龍蝦潮品手刀搶

超人氣紐約設計師品牌Thom Browne昨日為全新微風南山專賣店進行試營運。這將是全台灣第二家的Thom Browne...

暖心麥當勞 客製餐點趕上小朋友告別式 父致謝：完成心願

臉書「爆廢公社公開版」有網友分享麥當勞的暖心服務故事，他的小孩生前喜歡吃麥當勞，今天是孩子的告別式，他詢問麥當勞板橋雨農...

MO-MO壽喜燒「8人同行1人免費」！滿額再贈優惠券

隨著邊境解封，許多民眾也做好出遊準備。三澧企業旗下的壽喜燒「MO-MO-PARADISE」憑護照用餐，可享「8人同行1人...

限時18天！金子半之助、日本橋海鮮丼「最高現省300」

為了讓民眾一解對日本美食的相思之情，來自日本的「金子半之助」與「日本橋海鮮丼辻半」，自即日起推出18天的會員週年慶活動，...

越南準備好了！業者推台北-峴港、芽莊、富國島包機直飛航班

作為東南亞的後起之秀，越南以卓越的表現在2022年躍昇為亞洲經濟成長最高的國家，更快速擺脫疫情陰影，在2022年4月初開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。