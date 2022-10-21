MO-MO壽喜燒「8人同行1人免費」！滿額再贈優惠券

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
蒜辣煙燻鴨胸野菇扁平麵，280元。圖／三澧提供
蒜辣煙燻鴨胸野菇扁平麵，280元。圖／三澧提供

隨著邊境解封，許多民眾也做好出遊準備。三澧企業旗下的壽喜燒「MO-MO-PARADISE」憑護照用餐，可享「8人同行1人免費」的優惠。另外BELLINI Pasta Pasta、MOLINO也針對即將到來的「世界義大利麵節」，推出期間限定的義大利麵料理。

即日起至11月17日期間，平日週一至週四，8人同行並出示8位成人任一人之有效護照（正本或照片），即享「1人免費招待」，讓民眾同慶「0元＋7人」的另類「0＋7」優惠。同時三澧企業所推出的回饋活動即將進入倒數尾聲，推出加碼活動。10月27日至10月31日期間，包括MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO、天吉屋、吉天麩羅等5個品牌，單筆消費滿1,000元，可獲得200元電子券；滿2,000元可獲得400元電子券，以此類推。未來可作為消費折扣使用。（天吉屋消費滿600元送200元電子券）

每年的10月25日，是「世界義大利麵節」。BELLINI、MOLINO首度推出跨品牌活動。10月22日至11月20日期間，跨品牌推出2 道經典義大利麵。在BELLINI可品嚐得到「番茄鮮蝦三色貝殼麵」、「蒜辣煙燻鴨胸野菇扁平麵」等2款MOLINO手工義大利麵，均為280元。在MOLINO則吃得到「羅勒鮮蝦野菇奶油起司麵」、「和風柚子軟絲明太子麵」等2款BELLINI東京式義大利麵，各為300、280元。

MO-MO-PARADISE推出「8人同行，1人免費」的平日優惠。圖／三澧企業提供
MO-MO-PARADISE推出「8人同行，1人免費」的平日優惠。圖／三澧企業提供
番茄鮮蝦三色貝殼麵，280元。圖／三澧提供
番茄鮮蝦三色貝殼麵，280元。圖／三澧提供

義大利 品牌 護照

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