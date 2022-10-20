限時18天！金子半之助、日本橋海鮮丼「最高現省300」

為了讓民眾一解對日本美食的相思之情，來自日本的「金子半之助」與「日本橋海鮮丼辻半」，自即日起推出18天的會員週年慶活動，會員消費最多可現折300元。同時香繼光集團也再度限量推出「會員黑卡」，可享加值優惠、快速通關等專屬會員服務。

即日起至11月6日期間，香繼光集團針對會員發放電子折價券，金子半之助會員可領取100元電子折價券，消費滿千即可直接折抵100；日本橋海鮮丼辻半會員則可獲得300元電子折價券，消費滿3000元即可現折300元，讓會員現享折扣。除了舊有會員外，活動期間加入會員也可立即送券，當下即可使用。