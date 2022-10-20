限時18天！金子半之助、日本橋海鮮丼「最高現省300」

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
日本橋海鮮丼辻半會員可獲300元電子折價券，消費滿3000元即可現折300元。圖／香繼光提供
日本橋海鮮丼辻半會員可獲300元電子折價券，消費滿3000元即可現折300元。圖／香繼光提供

為了讓民眾一解對日本美食的相思之情，來自日本的「金子半之助」與「日本橋海鮮丼辻半」，自即日起推出18天的會員週年慶活動，會員消費最多可現折300元。同時香繼光集團也再度限量推出「會員黑卡」，可享加值優惠、快速通關等專屬會員服務。

即日起至11月6日期間，香繼光集團針對會員發放電子折價券，金子半之助會員可領取100元電子折價券，消費滿千即可直接折抵100；日本橋海鮮丼辻半會員則可獲得300元電子折價券，消費滿3000元即可現折300元，讓會員現享折扣。除了舊有會員外，活動期間加入會員也可立即送券，當下即可使用。

另外自即日起香繼光也再度推出頂級會員黑卡，採金屬黑卡設計，內含10,000元香繼光儲值金，並可刻下專屬姓名縮寫，限量150組，售價8999元。持黑卡者儲值消費可享95折，至金子半之助、日本橋海鮮丼辻半、繼光香香雞等集團品牌用餐時，也可享「快速通關」的優先供參與帶位服務，以及金御賞品牌餐酒會優先預約名額。

金子半之助會員可領取100元電子折價券，消費滿千即可直接折抵100。圖／香繼光提供
金子半之助會員可領取100元電子折價券，消費滿千即可直接折抵100。圖／香繼光提供
香繼光再度推出頂級會員黑卡，售價8,999元。圖／香繼光提供
香繼光再度推出頂級會員黑卡，售價8,999元。圖／香繼光提供

日本 海鮮 品牌

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