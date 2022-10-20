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銀河的奧秘深邃 RICHARD MILLE巧獻Intergalactic腕表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RM 07-01 Misty Night腕表擁有具高度對稱性的鑽石鑲嵌，成為某種宇宙運行的規律象徵。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 07-01 Misty Night腕表擁有具高度對稱性的鑽石鑲嵌，成為某種宇宙運行的規律象徵。圖 / RICHARD MILLE提供

有此一說，越是黑暗的時刻，越能彰顯出信念、美德與閃耀的重要性。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE從開天闢地的宇宙之始大爆炸得到啟發，推出包含Bright Night、Dark Night、Misty Night與Starry Night的四款RM 07-01 Intergalactic星系系列腕表，嘗試捕捉星際中最為不可思議、神秘、令人讚嘆的銀河絕景。

RICHARD MILLE創意與發展總監Cécile Guenat女士表示，「我們希望重新思考我們的寶石鑲嵌工藝，透過一種強烈的方式將各種元素結合在一起。」這或解釋了四款RM 07-01 Intergalactic星系系列腕表都以「夜」之名，但冠以閃亮（Bright）、黑暗（Dark）、迷霧（Misty）與閃爍（Starry）之名。Carbon TPT®碳纖維這種輕盈、高科技、具有優異物理性的複合材質，再度為RICHARD MILLE運用在表殼、表殼中層或表帶上，同時並以鑽石與紅金鑲爪讓四款腕表各自展現了自黝黑中誕生的神秘DNA。

於是我們看到RM 07-01 Dark Night的紅金鑲爪預告了無數星群的顯化與誕生，也像是宇宙初始時的幽暗變換；RM 07-01 Bright Night的鑽石鑲嵌方式則展現了高度的對稱性，同時表殼中層再使用了微噴砂5N紅金；飾以5N紅金表柱的RM 07-01 Misty Night則與同樣運用紅金的自動盤，內外輝映；最後搭配Carbon TPT®碳纖維鏈結表帶的RM 07-01 Starry Night，則以呈現深邃紋理的Carbon TPT®碳纖維，演示了宇宙神秘與真理的可說與不可說。

由五級鈦合金材質打造、RICHARD MILLE品牌自製的CRMA2鏤空自動上鍊機芯，將為四「枚」黑色宇宙帶來運行的無窮動力，四款腕表訂價分為別：Dark Night腕表約563萬元、Misty Night腕表約729萬元、Starry Night腕表約894萬元，以及Bright Night腕表約729萬元。關於宇宙運行的奧秘與真理？且潛進屬於RICHARD MILLE獨有的黝黑時光裡，細細探究玩味。

RICHARD MILLE推出四款RM 07-01 Intergalactic星系系列腕表，具現了不可思議、神秘、令人讚嘆的銀河絕景。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE推出四款RM 07-01 Intergalactic星系系列腕表，具現了不可思議、神秘、令人讚嘆的銀河絕景。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 07-01 Dark Night腕表，訂價約563萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 07-01 Dark Night腕表，訂價約563萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 07-01 Misty Night腕表，使用了搶眼、閃耀的5N紅金表柱。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 07-01 Misty Night腕表，使用了搶眼、閃耀的5N紅金表柱。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE推出四款RM 07-01 Intergalactic星系系列腕表，具現了不可思議、神秘、令人讚嘆的銀河絕景。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE推出四款RM 07-01 Intergalactic星系系列腕表，具現了不可思議、神秘、令人讚嘆的銀河絕景。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 07-01 Starry Night腕表，訂價約894萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 07-01 Starry Night腕表，訂價約894萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 07-01 Misty Night腕表，訂價約729萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 07-01 Misty Night腕表，訂價約729萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 07-01 Bright Night腕表，訂價約729萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 07-01 Bright Night腕表，訂價約729萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 07-01 Dark Night的紅金鑲爪，像是預告了無數星群與希望的顯化和誕生。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 07-01 Dark Night的紅金鑲爪，像是預告了無數星群與希望的顯化和誕生。圖 / RICHARD MILLE提供

腕表 鑽石 星系

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