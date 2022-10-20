銀河的奧秘深邃 RICHARD MILLE巧獻Intergalactic腕表

有此一說，越是黑暗的時刻，越能彰顯出信念、美德與閃耀的重要性。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE從開天闢地的宇宙之始大爆炸得到啟發，推出包含Bright Night、Dark Night、Misty Night與Starry Night的四款RM 07-01 Intergalactic星系系列腕表，嘗試捕捉星際中最為不可思議、神秘、令人讚嘆的銀河絕景。

RICHARD MILLE創意與發展總監Cécile Guenat女士表示，「我們希望重新思考我們的寶石鑲嵌工藝，透過一種強烈的方式將各種元素結合在一起。」這或解釋了四款RM 07-01 Intergalactic星系系列腕表都以「夜」之名，但冠以閃亮（Bright）、黑暗（Dark）、迷霧（Misty）與閃爍（Starry）之名。Carbon TPT®碳纖維這種輕盈、高科技、具有優異物理性的複合材質，再度為RICHARD MILLE運用在表殼、表殼中層或表帶上，同時並以鑽石與紅金鑲爪讓四款腕表各自展現了自黝黑中誕生的神秘DNA。

於是我們看到RM 07-01 Dark Night的紅金鑲爪預告了無數星群的顯化與誕生，也像是宇宙初始時的幽暗變換；RM 07-01 Bright Night的鑽石鑲嵌方式則展現了高度的對稱性，同時表殼中層再使用了微噴砂5N紅金；飾以5N紅金表柱的RM 07-01 Misty Night則與同樣運用紅金的自動盤，內外輝映；最後搭配Carbon TPT®碳纖維鏈結表帶的RM 07-01 Starry Night，則以呈現深邃紋理的Carbon TPT®碳纖維，演示了宇宙神秘與真理的可說與不可說。