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LOEWE x On聯名鞋第二波 agnès b. x CORAIL海廢變身
環保永續與跨界聯名始終是精品熱賣的關鍵字。LOEWE與瑞士著名運動服飾品牌On繼年初推出的特別系列後，這一季再次推出第二波限量版 LOEWE x On Cloudventure男女跑鞋，結合功能型運動服飾的設計、傳統工藝技術及手工製作等共同理念。新限量版Cloudventure越野跑鞋共推出黃、黑及白三款新顏色，第一波極受歡迎的Gradient Orange（漸層橙色）及Gradient Khaki（漸層卡其色）也再度重出江湖。系列跑鞋搭配On專利的Missiongrip TM橡膠鞋底及SpeedboardTM中底技術，大理石紋鞋底更由人工逐一壓印，每一雙都獨一無二，包裝材料更貫徹環保理念，採用100%回收聚酯纖維。
而長期投入海洋保育的agnè s b.，繼提高有機棉的使用於服裝及配件系列後，今年秋冬則與擁有相同價值理念的法國環保品牌CORAIL攜手推出聯名鞋款，以從法國馬賽地中海岸回收的塑膠廢棄物製作，每雙鞋由8個塑膠瓶重新再製而成。 agnè s b. x CORAIL聯名系列採用經典黑白色調，於後上片增添Logo標識。CORAIL的兩位創辦人與法國馬賽地區的漁民合作展開Nique pas ta mer計畫，在漁船的船尾安裝拖網，出海捕魚同時收集漂浮於海上的垃圾，從2019年來在法國馬賽海岸清理超過兩噸的海洋廢棄物。撿拾收集的塑膠廢棄物經清洗、分類、粉碎等過程，最終轉化為紗線，成為100%可回收材質，重新再製成為鞋款、後背包等。而這個行動也讓受到氣候變遷而影響漁獲量的漁民，獲得一筆額外收入。
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