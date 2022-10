LOEWE x On聯名鞋第二波 agnès b. x CORAIL海廢變身

環保永續與跨界聯名始終是精品熱賣的關鍵字。LOEWE與瑞士著名運動服飾品牌On繼年初推出的特別系列後,這一季再次推出第二波限量版 LOEWE x On Cloudventure男女跑鞋,結合功能型運動服飾的設計、傳統工藝技術及手工製作等共同理念。新限量版Cloudventure越野跑鞋共推出黃、黑及白三款新顏色,第一波極受歡迎的Gradient Orange(漸層橙色)及Gradient Khaki(漸層卡其色)也再度重出江湖。系列跑鞋搭配On專利的Missiongrip TM橡膠鞋底及SpeedboardTM中底技術,大理石紋鞋底更由人工逐一壓印,每一雙都獨一無二,包裝材料更貫徹環保理念,採用100%回收聚酯纖維。

而長期投入海洋保育的agnè s b.,繼提高有機棉的使用於服裝及配件系列後,今年秋冬則與擁有相同價值理念的法國環保品牌CORAIL攜手推出聯名鞋款,以從法國馬賽地中海岸回收的塑膠廢棄物製作,每雙鞋由8個塑膠瓶重新再製而成。 agnè s b. x CORAIL聯名系列採用經典黑白色調,於後上片增添Logo標識。CORAIL的兩位創辦人與法國馬賽地區的漁民合作展開Nique pas ta mer計畫,在漁船的船尾安裝拖網,出海捕魚同時收集漂浮於海上的垃圾,從2019年來在法國馬賽海岸清理超過兩噸的海洋廢棄物。撿拾收集的塑膠廢棄物經清洗、分類、粉碎等過程,最終轉化為紗線,成為100%可回收材質,重新再製成為鞋款、後背包等。而這個行動也讓受到氣候變遷而影響漁獲量的漁民,獲得一筆額外收入。 LOEWE x On Cloudventure黑色拼接跑鞋,13,000元。圖/LOEWE提供 LOEWE x On Cloudventure黑色拼接跑鞋,13,000元。圖/LOEWE提供 LOEWE x On Cloudventure漸層跑鞋,13,000元。圖/LOEWE提供 LOEWE x On Cloudventure黃色拼接跑鞋,13,000元。圖/LOEWE提供 LOEWE x On Cloudventure黑色拼接跑鞋,13,000元。圖/LOEWE提供 agnès b.今年秋冬與擁有相同價值理念的法國環保品牌CORAIL攜手合作推出聯名鞋款。圖/agnès b.提供 LOEWE x On Cloudventure黃色拼接跑鞋,13,000元。圖/LOEWE提供 agnès b. x CORAIL聯名鞋款採用從法國馬賽地中海岸回收的塑膠廢棄物為面料,每雙鞋由8個塑膠瓶重新再製而成。圖/agnès b.提供 agnès b. x CORAIL聯名系列輪廓簡潔流暢具現代感經典黑白色調於後上片增添Logo標識。圖/agnès b.提供 LOEWE x On Cloudventure黑色拼接跑鞋,13,000元。圖/LOEWE提供 LOEWE x On Cloudventure漸層跑鞋,13,000元。圖/LOEWE提供 LOEWE x On Cloudventure白色拼接跑鞋,13,000元。圖/LOEWE提供