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台北國際藝術博覽會開幕 疫後藝世代成形烏克蘭也參展

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
2022 台北國際藝術博覽會昨開幕。這是台灣解封後第一場藝博會，吸引來自8國的138家展商參加，包括89家台灣畫廊與38家海外畫廊。因應新世代藏家的崛起，展場充滿濃濃的動漫風格。記者陳宛茜／攝影
2022 台北國際藝術博覽會昨開幕。這是台灣解封後第一場藝博會，吸引來自8國的138家展商參加，包括89家台灣畫廊與38家海外畫廊。因應新世代藏家的崛起，展場充滿濃濃的動漫風格。記者陳宛茜／攝影

2022台北國際藝術博覽會(ART TAIPEI)今於台北世貿一館開幕，展開為期五天的藝術盛會。這是台灣解封後第一場藝博會，吸引來自8國的138家展商參加，包括89家台灣畫廊與38家海外畫廊。

文化部長李永得參加開幕典禮時表示，文獎條例增訂增訂了公共藝術設置5億元以上的公共工程必須提撥百分之一的經費作為公共藝術的基金，估計一年增加10億以上經費，這些經費不只用於公共藝術，文化部也增訂方式可提供藝術銀行、各個公私立、中央及地方美術館，作為購藏藝術品還有工藝品之用。爭取多年的「文化發展基金」拍板定案，預計有明年將有3億多挹注到整個視覺藝術界。

中華民國畫廊協會理事長張逸羣則表示，此次藝博會原是以疫情未解封的狀況規劃，沒想到突然解封，來台灣的國外藏家更多，期待台灣的藝術能夠被國外看見。

疫情改變世界的經濟結構，出生於科技起飛年頭的Y世代與首批數位原生族群的Z世代，成為活躍於當代藝術市場的主角。因應新世代藏家的崛起，今年的ART TAIPEI充滿濃濃的動漫味，線上展廳與NFT加密藝術也成為藝術呈現的主流方式。

年輕世代的消費習慣明顯以「綠色消費」的永續經濟為重要特色。ART TAIPEI亦朝向綠色展會方向努力，除了自行研發低碳排、低耗能的展板與燈具，也在2022年加入畫廊氣候聯盟(Gallery Climate Coalition,簡稱GCC)，共同為減少視覺藝術領域的碳排放以及實踐零浪費的目標而努力。。ART TAIPEI並以「藝術 X 永續」為軸線，推出主題特展「人工、演化與永續未來展覽」。

今年藝博會整體洋溢明亮繽紛的色彩，烏克蘭藝術家組成的「不屈的烏克蘭」則抹上一筆濃重的深彩。展區以鐵條與烏克蘭語口白的環繞音效，烘托烏克蘭藝術家蒙上戰爭陰影的畫作。流亡中的烏克蘭畫家羅曼‧諾金表示，他似乎習慣了炮火聲，繪畫使他心靈保持平和並規劃未來，「而戰爭不過是一場暫時的悲劇。」另一位藝術家薩芬娜則說，她的情緒受到戰爭影響，但她在作品中盡量不用沉重的深色、也不表現抑鬱的情緒，反而是圖繪製明亮的圖畫，希望帶給觀眾希望。

ART TAIPEI 2022除了規畫了26場相關的論壇講座沙龍，更首次與「聲鮮時采」合作，以podcast現場直播的方式,打造錄音間「藝術聲鮮 ART TAIPEI Live Talk」,預錄4集節目,現場則有24場藝術話題直播。系列節目也將收錄台北藝博從布展到最後一天的聲音片段,為ART TAIPEI留下珍貴的紀錄。

●台北國際藝術博覽會網站: https://art-taipei.com/

2022 台北國際藝術博覽會昨開幕。這是台灣解封後第一場藝博會，吸引來自8國的138家展商參加，包括89家台灣畫廊與38家海外畫廊。因應新世代藏家的崛起，展場充滿濃濃的動漫風格。記者陳宛茜／攝影
2022 台北國際藝術博覽會昨開幕。這是台灣解封後第一場藝博會，吸引來自8國的138家展商參加，包括89家台灣畫廊與38家海外畫廊。因應新世代藏家的崛起，展場充滿濃濃的動漫風格。記者陳宛茜／攝影
2022 台北國際藝術博覽會昨開幕。這是台灣解封後第一場藝博會，吸引來自8國的138家展商參加，包括89家台灣畫廊與38家海外畫廊。記者陳宛茜／攝影
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2022 台北國際藝術博覽會昨開幕。這是台灣解封後第一場藝博會，吸引來自8國的138家展商參加，包括89家台灣畫廊與38家海外畫廊。記者陳宛茜／攝影
2022 台北國際藝術博覽會昨開幕。這是台灣解封後第一場藝博會，吸引來自8國的138家展商參加，包括89家台灣畫廊與38家海外畫廊。記者陳宛茜／攝影
2022 台北國際藝術博覽會昨開幕。這是台灣解封後第一場藝博會，吸引來自8國的138家展商參加，包括89家台灣畫廊與38家海外畫廊。因應新世代藏家的崛起，展場充滿濃濃的動漫風格。記者陳宛茜／攝影
2022 台北國際藝術博覽會昨開幕。這是台灣解封後第一場藝博會，吸引來自8國的138家展商參加，包括89家台灣畫廊與38家海外畫廊。因應新世代藏家的崛起，展場充滿濃濃的動漫風格。記者陳宛茜／攝影
2022 台北國際藝術博覽會昨開幕。這是台灣解封後第一場藝博會，吸引來自8國的138家展商參加，包括89家台灣畫廊與38家海外畫廊。因應新世代藏家的崛起，展場充滿濃濃的動漫風格。記者陳宛茜／攝影
2022 台北國際藝術博覽會昨開幕。這是台灣解封後第一場藝博會，吸引來自8國的138家展商參加，包括89家台灣畫廊與38家海外畫廊。因應新世代藏家的崛起，展場充滿濃濃的動漫風格。記者陳宛茜／攝影
2022 台北國際藝術博覽會昨開幕。這是台灣解封後第一場藝博會，吸引來自8國的138家展商參加，包括89家台灣畫廊與38家海外畫廊。展區也出現由烏克蘭藝術家組成的「不屈的烏克蘭」展覽，用鐵條與烏克蘭語口白的環繞音效，烘托烏克蘭藝術家展現戰爭陰影的畫作。記者陳宛茜／攝影
2022 台北國際藝術博覽會昨開幕。這是台灣解封後第一場藝博會，吸引來自8國的138家展商參加，包括89家台灣畫廊與38家海外畫廊。展區也出現由烏克蘭藝術家組成的「不屈的烏克蘭」展覽，用鐵條與烏克蘭語口白的環繞音效，烘托烏克蘭藝術家展現戰爭陰影的畫作。記者陳宛茜／攝影
2022 台北國際藝術博覽會昨開幕。這是台灣解封後第一場藝博會，吸引來自8國的138家展商參加，包括89家台灣畫廊與38家海外畫廊。因應新世代藏家的崛起，展場充滿濃濃的動漫風格。記者陳宛茜／攝影
2022 台北國際藝術博覽會昨開幕。這是台灣解封後第一場藝博會，吸引來自8國的138家展商參加，包括89家台灣畫廊與38家海外畫廊。因應新世代藏家的崛起，展場充滿濃濃的動漫風格。記者陳宛茜／攝影

烏克蘭 戰爭 藝術家

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