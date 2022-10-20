Sony Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版登台開賣

Sony Mobile全新推出專為遊戲而生的5G智慧手機「Sony Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版」，全新升級記憶體規格提升至16GB RAM / 512GB ROM，帶來更極速的運行效能，並攜手日本頂尖電競團隊「SCARZ」，為Sony Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版量身打造獨一無二的Xperia Stream電競套件，透過完整的風扇導流系統及4合1連接埠，時擁有完美平衡的人體工學外型，滿足玩家絕佳遊戲體驗。Sony Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版將於10月28日正式在台上市，建議售價42,990元。

Sony Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版集螢幕、音效、高性能等各項遊戲需求於一身，成為2022年度《PUBG MOBILE：絕地求生M》全球錦標賽的官方指定手機。電競實況主殺梗搶先使用Sony Xperia 1 IV Gaming Edition特仕版搭配Xperia Stream電競套件遊玩《PUBG MOBILE：絕地求生M》，分享暢玩心得：「Sony Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版搭配Xperia Stream電競套件，散熱風扇轉速最高可達到10,200轉，持續為整台手機降溫。運轉時很硬派的電競感，還能隱約感覺到氣流流過手掌的感覺，搭配遊戲增強器隨心控制。」

面對日常直播常遇手機線材纏繞手指不便，殺梗表示：「Xperia Stream電競套件的外型設計充滿電競感，最特別的是透過4個位於套件下方的連接埠設計，讓線材全部集中向下，輕鬆解決線材卡手指操作的問題，玩遊戲時一邊為手機降溫，還能同時連接有線耳機、一邊充電，最實用的是擁有LAN埠，可以連接有線網路，網路更穩定減少爆Ping、減少Lag狀況發生，也能滿足直播時穩定的網路需求。」

Xperia Stream電競套件由Sony與日本頂尖電競團隊SCARZ共同開發，為Xperia 1 IV量身打造外型完美平衡、握感舒適的專屬套件，只需將Sony Xperia 1 IV嵌進Xperia Stream電競套件就可以開始使用，安裝、拆卸都方便。

Sony Mobile透過遊戲增強器為手遊玩家的遊戲體驗帶來升級享受。L-γ 深色背景強化功能、音效等化器等，讓玩家可更輕易地發現敵方位置與方位，進而先發制人；喜愛分享遊戲畫面、不想錯過決殺瞬間的玩家，除了可透過30秒回放錄製留下精彩片段之外，遊戲增強器更內建直播功能，不需透過第三方工具或應用程式，直接在手機上就能在YouTube™即時直播遊戲，還能透過直覺式介面設定串流縮圖、影片標題等。

Sony Xperia 1 IV採用6.5吋21：9 4K HDR OLED 螢幕，為提升手機遊戲體驗，Xperia 1 IV搭載Snapdragon Elite Gaming™，透過120Hz螢幕更新率及240Hz降低動態影像模糊技術，可實現細緻、低殘影的流暢畫面；240Hz觸控掃描頻率提供更順暢的回饋與反應，提高遊戲操作精準度。

在攝錄方面，Sony Xperia 1 IV所有鏡頭皆搭載120fps高速讀取Exmor RS™ for mobile感光元件，具備16mm超廣角鏡頭、24mm廣角鏡頭，以及全球首創85–125mm潛望式望遠光學變焦鏡頭，可實現4K 120fps慢動作電影感錄影，3鏡頭皆支援「即時眼部追蹤對焦」和「即時物件追蹤對焦」功能，透過專業級錄影功能Videography Pro更能實現影像即時直播。

Sony Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版以進階規格及獨家專屬Xperia Stream電競套件亮相，Sony Mobile特別規畫限定電競套裝好禮，10月28日至11月30日至Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony直營店及Sony台灣官方購物網站、PChome購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物（Sony官方授權旗艦店）、康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來、鮮拾網、myfone購物等官方指定店家及通路購買Sony Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版，即可獲得限量電競專屬好禮Sony電競耳機INZONE H3。