松露、壽喜燒、卡非醬！必勝客推3款「私廚料理比薩」

在不斷推出獵奇新口味之餘，「必勝客」自即日起，於限定門市推出3款私廚料理級的特色比薩，包括有「法式卡非海陸比薩」、「大盛壽喜雪花牛比薩」與「松露海鮮珍珠起司比薩」，限時、限店、限量供應，帶來豪華的享受。

「卡非醬(Sauce Café de Paris)」 是法式高級餐廳常見的醬汁，以天然奶油為基底，加入芥末子、薑黃、百里香等多種香料調製而成，帶著咖哩與椰奶香氣。必勝客本次將卡非醬搭上經典BBQ烤肉、去殼新鮮大蝦，再加入青花菜、番茄與莫札瑞拉起司，創造出「法式卡非海陸比薩」，大比薩850元、小比薩600元。

另外必勝客本次也將日式壽喜鍋物搬到比薩上，推出「大盛壽喜雪花牛比薩」，將美國雪花牛肉搭配甜椒、蘑菇、番茄、洋蔥等時蔬，以日式壽喜燒醬汁燉煮，再撒上由非籠飼雞蛋所製成的動福蛋絲，並以莫札瑞拉起司點綴而成，大比薩800元、小比薩550元。必勝客也將松露與義大利牛肝菌菇一起製成香氣撲鼻的濃郁醬汁，搭配鮮蝦、魷魚、帆立貝與蛤蜊，再加上菠菜、蘑菇，推出「松露海鮮珍珠起司比薩」，還特別加入珍珠形狀的莫札瑞拉起司，大比薩850元、小比薩600元。