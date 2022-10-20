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楊一展帶逛SHIATZY CHEN桃園專賣店開幕 喊話秀大愛
以工藝、刺繡聞名的夏姿・陳SHIATZY CHEN今日為桃園遠百專賣店正式開幕，並邀請品牌好友楊一展擔任一日店長。店上不僅呈現2022早秋「凝念」系列，再推出因應遠百周年慶的限量滿額禮，質感誘客。
楊一展今日現身SHIATZY CHEN桃園遠東百貨專賣店時，以橘色刺繡長T恤、立領設計黑色襯衫搭配九分打摺褲，展現俐落但不失禮儀的得體。他並表示由於母親擁有不少訂製旗袍，讓他初始認識品牌時已經印象深刻。先前他曾出席SHIATZY CHEN的嘉義專賣店開幕，便發現品牌完美融合了東方風格與西方元素，尤其電繡、手工繡的刺繡工藝更是品牌特色之處。近日擔任電影製作人的他並表示，雖然電影風格為前衛的賽博龐克（Cyperpunk）風格，但正與SHIATZY CHEN的2023春夏時裝完全無違和，前衛而時髦。近日除了運動也熱衷公益的他並拋出善意、大聲呼籲，只要品牌邀約他參與公益活動，他並將無償參加，與品牌與社會共好，展現大義。
本次SHIATZY CHEN遠東百貨桃園店帶來嶄新的店裝空間語彙，包含古銅金、象牙白的配色，帶來簡約俐落的新派風格。店中熱賣首推使用小羊皮或小皮的玉石手鐲經典包款，並有刺繡或素面，訂價約自兩至五萬不等，而結合緞面刺繡與長洋裝，更是品牌的經典設計，廣受消費者歡迎。桃園遠百專賣店再推出因應周年慶的限量滿額禮，舉凡滿六萬元將贈送品牌獨家的玉石手機掛鏈，呼應2022、2023大熱的Y2K串鏈風潮，輕便而時髦。數量有限、送完為止。
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