滿滿的BT21！3間「BT21藏壽司」現身 打卡送限量週邊

繼推出「BT21系列扭蛋」之後，藏壽司自10月21日起，將再於台北、台中、高雄打造3間「BT21特色店」，處處都充滿BT21的打卡元素。另外參與活動者，還有機會抽中「BT21 頭型抱枕」或「BT21零錢包」等不同贈禮，亦可透過集點活動，獲得玻璃杯、束口袋等特色禮品。

10月21日起，「藏壽司中山南西店」、「藏壽司台中惠文路店」及「藏壽司高雄岡山店」等3間限定店鋪，將化身成「BT21特色店」。進入店鋪前，BT21明星們在窗戶迎接藏友們的到來，台中惠文路店及高雄岡山店，門口處還有超萌明星們歡迎大家。另外BT21明星們也接連現身於店鋪中，包含小睡蟲KOYA、柔情王子美食家RJ、調皮搗蛋的小不點SHOOKY、 天真爛漫努力派CHIMMY、48次元好奇心王子TATA、神秘的舞蹈天王MANG、愛心背影COOKY等，讓粉絲們可以留下合照。

除了BT21特色店之外，自10月21日至11月23日，民眾參與臉書粉絲團活動，即有機會將 「BT21頭型抱枕」或「BT21零錢包」納入手中。另外拍攝BT21特色店合照並參與IG活動，有機會獲得「迷你舒壓球」，共有7款人氣明星造型。10月21日起，凡消費滿300元即可獲得1點，集滿10點即可兌換「可愛玻璃杯」一個，集滿14點即可兌換「甜美手提束口袋」，集滿18點即可兌換「療癒雲朵造型抱枕」。點數將於10月21日至12月18日發放，贈品兌換期限為至12月25日。