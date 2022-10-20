林志玲優雅相挺浪琴表190周年紀念 骨董新品精銳盡出

一個企業要持續經營百年以上，肯定有其令人敬佩的理念與成就。創立於1832年的瑞士鐘表品牌浪琴（Longeins）在2022邁向190周年，今日品牌一口氣展出自1878年至1997年的16只骨董表，再獻上190周年紀念的巨擘（Master）紀念表款，與2022巨擘系列全系列男女腕表，並邀請林志玲出席活動站台，更搶先公佈一只將在11月上線的紀念影片。

林志玲近期話題不斷，像是日前發表的慈善公益月曆邀請台灣重量級漫畫家「阿推」繪製插畫，先生Akira訪台也掀起一波熱議。今日出席浪琴（Longines）活動時，並有一只她為浪琴表拍攝的190周年形象影片搶先曝光。影片中林志玲戴上了Master巨擘系列190周年紀念精鋼腕表與2022年的新款Master巨擘系列34毫米白色珍珠母貝面盤腕表，再藉由舞動姿態，展現兩造共享的優雅精神，影片則將於11月1日（二）在浪琴表台灣臉書專頁、IG社群正式上線。

而本次展出的16只骨董表再分為兩大面向，從1969年的首款超石英腕表、1967年的Ultra-Chron、1933年研發的高精準度航空導航儀器、1913年的首款13.33Z機芯單按鈕計時碼表，皆回顧了浪琴在精準度的追求與複雜機芯的研發；另一方面1997年問市的Dolce Vita多情系列、1992年的La Grande Classique de Longines嘉嵐系列與1956年的Flagship旗艦系列腕表，則揭露了浪琴如何在線條、輪廓、比例上的銳意變化，因而帶來美與感動的優雅交集。