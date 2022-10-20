DIOR 2023早春遊歷西班牙 佛朗明哥舞裙工藝昇華美又帥

65年前，DIOR品牌創辦人迪奧先生精心打造的經典系列Bal à Séville高級訂製服問世；2022年，品牌於Seville（塞維亞）發表由當今女裝創意總監Maria Grazia Chiuri打造的2023早春度假系列，並自即日起至10月24日止在別具時代與文化意義的古蹟臺中市役所展出。以「La Capitana」為本季核心精神2023早春度假系列，自西班牙文化孕育之城塞維亞汲取靈感並與當地工坊及藝術社群合作，向富饒的安達盧西亞文化與西班牙女性剛柔並濟的精神致敬。

充滿西班牙風情的早春度假系列La Capitana，亦為西班牙佛朗明哥舞者Carmen Amaya的代名詞，她是首位穿著男性舞衣演出的佛朗明哥女舞者，藉由獨特的舞蹈動作展現不因循體制的自由精神。另一位啟發Maria Grazia Chiuri的堅毅西班牙女性，則是對佛朗明哥舞蹈和塞維亞慶典的熱愛之情聞名的傳奇艾爾巴女公爵（Duchess of Alba），她與賈桂琳甘迺迪一起騎馬時身著短夾克、高腰褲、斜戴著寬檐帽的姿態是經典，也是這次的靈感之一。

DIOR度假為主題的早春系列，將環遊世界、與各種異國文化接軌的精神融入細節。這次展出就自歐洲運來當初在塞維亞秀場的西班牙場景，包括桌椅擺件等，在臺中市役所重現充滿佛朗明哥風情的展示空間。長期合作的藝術家Pietro Ruffo為此次特別繪製印花圖騰，亦融入帆船、西班牙國花石榴花、康乃馨等花卉圖案，向航海旅行文化致敬。