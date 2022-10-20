遠百信義A13預購大發 千萬刷手現身周年慶首日進帳2.5億
遠東百貨信義A13周年慶今日正式展開，疫後消費市場回溫，今年VIP預購開紅盤，首日業績進帳2.5億、成長5%，甚至吸引千萬頂級刷手現身，業績成長表現尤其以精品、餐飲、大家電、化妝品最亮眼。看好信義商圈主顧客消費能力，以及偏好逛街也要吃美食的習慣，全新改裝、引進10大新櫃登場，還有信用卡不限金額消費再抽Apple MacBook Air等眾多優惠。
迎接周年慶，遠百信義A13眾多新櫃報到，像是以浪漫詩意與工藝著稱的英國新銳設計師品牌「SIMONE ROCHA」全台獨家進駐；頂級腕表「VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓」加入，10月下旬將帶來古董女表展Heritage Ladies Collection；另有西班牙鞋履品牌「CAMPER」、現代摩登風格「EMPORIO ARMANI」以及休閒潮流品牌「BEN DAVIS」等5家時尚配件、腕表新櫃加入周年慶。
迎接疫後人潮，遠百信義A13加入多樣化美食陣線，「香米泰國料理」以全台百貨首店亮相；為喜愛韓國風味的民眾引進韓式料理「水剌坊」；台式經典鵝肉料理「鵝肉世家」；帶來台灣眷村好味道的「忠青商行」；最後再來上一碗經典台味甜點、綿密香甜的「山海豆花」。
戶外旅遊與露營體驗成為時下受歡迎的出遊選擇，遠百信義A13瞄準戶外運動商機，引進戶外、登山、露營兼具的「波樂Prokan」，打造百貨首家全新品牌概念店，多種實用的風格Outdoor選品一次購足。
百貨周年慶買美妝為年度最優惠，遠百信義A13推出化妝品單筆滿2,000送200、首12日（10/31前）加碼單筆滿10,000再送200，趁周年慶把日常消耗品囤下來省最多。像是「SHISEIDO國際櫃」電波精華組價值7,073元，卡友價3,555元，約5折回饋(限量20組)。首四日限定（10/23前）端出周年慶三大熱賣王：SHISEIDO國際櫃的乳霜王、ESTEE LAUDER小棕瓶、LANCOME小黑瓶都有年度最殺優惠價。
遠百信義A13周年慶推出最高18.2%回饋，其他業種回饋包括百貨服飾累計滿5,000送500，小家電、保健器材單筆滿5,000送600，大家電單筆滿10,000送1,100。首12日1樓國際精品單筆滿10,000送1,000、憑App會員女、男、童裝單筆滿8,000再加送300。14大銀行全館單筆分期滿5,500送200、滿10,000送400，11大銀行數位3C單筆分期刷滿10,000送500。
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