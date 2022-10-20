Bibian比比昂登台3周年慶 首波祭日本人氣商品限時下殺1元

日圓跌跌不休，台人跨海掃貨不停歇！PChome網路家庭集團旗下唯一專營日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」統計，站上今年前3季的GMV（Gross Merchandise Volume，網站成交金額）不只相較去年同期激增60%，更已超越去年全年度的業績規模，展現強勁買氣。在台灣國門全面解封之際，Bibian比比昂3周年慶活動即日起至11月30日開跑．首波包含日本藥妝商城、日本代標代購、美國代標代購等服務，全面祭出人氣熱銷藥妝限時下殺1元、天天挑戰全網最低價、日本代標代購最高現折2,000日圓等11大優惠活動，讓全台消費者趁日圓匯率新低點，免飛出國即可線上買一波。

Bibian比比昂站上提供超過14,000種日本當地保健品、美妝保養及泡麵零食的「日本藥妝商城」，自8月中旬上線以來業績屢創新高，近兩個月來所賣出的商品可疊出高達30座東京鐵塔。美妝保養品以日本原裝沙龍級的「黛莉雅染髮劑」最受女性消費者青睞；泡麵零食部分，日本ORIHIRO推出的「蒟蒻果凍」長期以來都在銷售榜上位居前茅。「比比昂日本藥妝商城」以最豐富齊全的日本境內版商品、超有感高價差的低價優勢，擄獲大票日貨愛好者的心。比比昂近期特別網羅台灣人與日本人分別愛買的話題商品，推出「41款泡麵不踩雷總整理」、「從來沒想過的ORIHIRO蒟蒻果凍」、「26款大正百保能全方位解析」等有趣策展主題，深度介紹各式日本商品的特色與差異。

Bibian比比昂歡慶登台3周年，日本藥妝商城即日起至10月31日推出首波開台慶優惠活動，天天精選熱門商品限時下殺，像是資生堂心機彩妝眼影、ORIHIRO蒟蒻果凍、獅王休足時間清爽足貼、佳麗寶毛孔潔淨保濕洗面粉、LULULUN急救保濕面膜等，挑戰全網最低價；10月23日中午12點祭出5大熱銷商品1元限時搶購，限量售完為止；10月23日當天下單消費不限金額，即贈送與Bibian比比昂同天生日的日本國民食品卡樂比一串，3種口味隨機贈送，每人限領一單，送完為止。