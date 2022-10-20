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百貨周慶限時HAPPY GO Pay點數10倍贈 再抽Gogoro、萬元旅遊金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
疫情趨緩百貨週年慶熱鬧開打，HAPPY GO Pay推出單筆消費滿額點數5倍贈活動，各百貨週年慶首4日更加碼10倍贈優惠。圖／鼎鼎聯合行銷提供
疫情趨緩百貨週年慶熱鬧開打，HAPPY GO Pay推出單筆消費滿額點數5倍贈活動，各百貨週年慶首4日更加碼10倍贈優惠。圖／鼎鼎聯合行銷提供

百貨公司週年慶熱鬧開打，HAPPY GO助攻買氣推出「環保兌最大」活動，延續品牌今年宣示的「改變多一些 快樂多一點」企業永續行動，邀請卡友以HAPPY GO App兌點享折扣，除了今年可直接以HAPPY GO App兌換全台SOGO百貨的購物金外，兌點並完成指定任務實踐愛地球行動，還有機會抽中Gogoro環保電動機車及萬元旅遊金。

HAPPY GO鼓勵卡友從日常生活養成環保愛地球習慣，推出「小點數大驚喜」兌點活動，特別規劃綠色環保花車專區，包含出門必備的環保水壺、USB電風扇、環保餐具、環保購物袋，可分解環保手機殼，用少少HAPPY GO點數即可獲得永續環保商品；使用HAPPY GO 10點啟動輪盤遊戲，還有機會獲得iPhone 13 Pro、Garmin手錶或百貨禮券。HAPPY GO也持續鼓勵卡友多以行動支付HAPPY GO Pay消費，聰明累兌賺更大，單筆消費滿額點數5倍贈活動，百貨週年慶首4日再加碼10倍贈，選擇分期卡友還能獲得額外的100點，多重優惠好康滿額最高可享有HAPPY GO點數21,200點。

另外，兌點換實用商品還可抽電動機車，HAPPY GO首度推出「環保兌最大5購厲害」活動，即日起至12月31日只要卡友兌點且符合5大任務其一，就有機會抽中Gogoro環保電動機車或雄獅萬元旅遊金，包含使用HAPPY GO App消費累點、綁定HAPPY GO App為發票載具、愛心捐點1次、完成每天7,000步任務1次、使用HAPPY GO點數兌換綠色環保花車商品1份，輕鬆完成任務做環保，就有機會將Gogoro騎回家，還有萬元旅遊金讓卡友一解國境解封後的海外旅遊渴望。

HAPPY GO首度推出「小點數大驚喜」兌點活動，只要兌換綠色環保花車商品1份，就有機會將Gogoro騎回家。（左一為HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳）圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO首度推出「小點數大驚喜」兌點活動，只要兌換綠色環保花車商品1份，就有機會將Gogoro騎回家。（左一為HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳）圖／鼎鼎聯合行銷提供

電動機車

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