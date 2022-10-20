百貨周慶限時HAPPY GO Pay點數10倍贈 再抽Gogoro、萬元旅遊金

百貨公司週年慶熱鬧開打，HAPPY GO助攻買氣推出「環保兌最大」活動，延續品牌今年宣示的「改變多一些 快樂多一點」企業永續行動，邀請卡友以HAPPY GO App兌點享折扣，除了今年可直接以HAPPY GO App兌換全台SOGO百貨的購物金外，兌點並完成指定任務實踐愛地球行動，還有機會抽中Gogoro環保電動機車及萬元旅遊金。

HAPPY GO鼓勵卡友從日常生活養成環保愛地球習慣，推出「小點數大驚喜」兌點活動，特別規劃綠色環保花車專區，包含出門必備的環保水壺、USB電風扇、環保餐具、環保購物袋，可分解環保手機殼，用少少HAPPY GO點數即可獲得永續環保商品；使用HAPPY GO 10點啟動輪盤遊戲，還有機會獲得iPhone 13 Pro、Garmin手錶或百貨禮券。HAPPY GO也持續鼓勵卡友多以行動支付HAPPY GO Pay消費，聰明累兌賺更大，單筆消費滿額點數5倍贈活動，百貨週年慶首4日再加碼10倍贈，選擇分期卡友還能獲得額外的100點，多重優惠好康滿額最高可享有HAPPY GO點數21,200點。