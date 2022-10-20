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林心如也想要！身價350萬的最高年份麥卡倫A13限時展出

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
現場參訪「麥卡倫時代迴廊特展」，有機會品飲到罕見於一般販售通路的高單價酒款。記者王聰賢／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
現場參訪「麥卡倫時代迴廊特展」，有機會品飲到罕見於一般販售通路的高單價酒款。記者王聰賢／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

一支要價新台幣350萬元的最高年份麥卡倫——「The Reach 81年」，台灣市場只分配到3支，且已全數售出；這款難得的稀世珍釀，原本注定僅能供藏家私人收藏，但幸好在台灣愛丁頓麥卡倫團隊的努力下，向藏家商界出其中的一支，並結合品牌故事，自即日起至11月15日，以「麥卡倫時代迴廊特展｜與雋永、傳奇、工藝對話」為主題，在遠東百貨信義A13一樓打造期間限定特展。

以《華燈初上》入圍本屆金鐘獎「最佳戲劇節目女主角獎」的林心如，特別為這次特展的開幕記者會展台。林心如表示，自己私下一直是麥卡倫威士忌愛好者，「我每次出國，不管是去工作還是度假，出境的時候，我一定會在機場買一瓶麥卡倫隨身帶著；因為我不確定我要去的地方，是不是能夠很方便地買到麥卡倫。」

愛丁頓集團北亞太區董事總經理David Pattison，也特別於致詞中提到：「麥卡倫迄今為止年份最高的威士忌『The Reach 81年』在展覽中首次於台灣公開亮相，代表著麥卡倫自1824年創立以來，『堅持卓越、悉心精釀』的最佳證明，同時也向在艱鉅逆境中堅守麥卡倫釀酒事業的前人，以及今日繼續堅持品牌精神的釀酒團隊致敬。」

此次展覽共分為四大展區，第一展區首先介紹1940年代麥卡倫莊園工人的生活點滴，了解到麥卡倫200年來對經典工藝是如何地堅守不移，同時更不斷挑戰自我、研發創新酒款。第二展區介紹引領麥卡倫創意的核心人物，講述前董事長與執行長Allan Shiach的故事，其祖父正是「The Reach 81年」填裝入桶時的酒廠負責人。至於想知道是誰運用其選桶專業，拍板決定公開與世界分享這款珍稀威士忌「The Reach 81年」，必定要到第三展區認識麥卡倫第一位女性釀酒大師Kirsteen Campbell的事蹟。

在最後的重點展區，民眾便能夠一睹首次展現於國人面前的「The Reach 81年」威士忌。國際知名雕塑家Saskia Robinson，以「The Reach 81年」的故事為靈感，打造以三隻銅鑄手臂為主題的陳列座，穩穩托起充滿藝術價值的熱鑄玻璃酒瓶，青銅雕塑的金屬光澤，與威士忌的深琥珀酒色形成鮮明對比。

這三隻手臂，分別代表著推動麥卡倫「The Reach 81年」的三個世代——1940年代的莊園與酒廠工人、1980年代麥卡倫董事總經理Allan Shiach，以及麥卡倫現任釀酒大師Kirsteen Campbell。

除了進一步了解品牌故事，現場參訪「麥卡倫時代迴廊特展」，更有機會品飲到麥卡倫雙雪莉桶15年、18年和Classic Cut、Rare Cask等高年份、罕見於一般販售通路的高單價酒款，親身感受麥卡倫的雋永風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫迄今為止年份最高的威士忌「The Reach 81年」，在展覽中首次於台灣公開亮相。記者王聰賢／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫迄今為止年份最高的威士忌「The Reach 81年」，在展覽中首次於台灣公開亮相。記者王聰賢／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
此次展覽共分為四大展區，闡述品牌故事。記者王聰賢／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
此次展覽共分為四大展區，闡述品牌故事。記者王聰賢／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
林心如（左）與愛丁頓集團北亞太區董事總經理David Pattison，親自為「麥卡倫時代迴廊特展」揭開序幕。記者王聰賢／攝影。台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
林心如（左）與愛丁頓集團北亞太區董事總經理David Pattison，親自為「麥卡倫時代迴廊特展」揭開序幕。記者王聰賢／攝影。台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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