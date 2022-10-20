信義商圈周年慶百貨戰 新光三越吳昕陽對首波買氣比讚

今天起信義商圈包括新光三越台北信義新天地四個館、遠東百貨信義A13、微風三個館，三個百貨體系共8家百貨周年慶同步開打，掀起信義商圈購物季熱潮。今年秋冬天氣冷得早，為百貨買氣大加分，新光三越指出，周年慶首日溫度較去年首日再低3度，除了周年慶主力大宗化妝品買氣旺盛，秋冬服飾、被胎寢具、暖冬家電與廚房小家電都是民眾瞄準入手的目標。新光三越信義店四個館首日來客預計可達23萬人次，回到2019來客水準。

百貨群聚的信義商圈，周年慶季節吸引的來客數驚人，光是新光三越信義新天地估計，周年慶四個館加總整檔來客數可至380萬人潮。新光三越總經理吳昕陽慣例在首日巡視信義各店，為廠商、同仁打氣，問及新光三越周年慶首波表現，吳昕陽以「比讚」姿勢表達。新光三越首波周年慶平均成長5%，而台北南西店表現又比均值來得高。

國際精品買氣持續不減，新光三越信義A4精品從預購至今有二位數成長，新品一上架就賣。由於國外買氣尚在恢復期、中國還沒開放觀光，加上台灣成長基數高，國際精品把貨集中台灣，今年準備了增加2成以上的備貨量。

以新光三越13個業種來說，周年慶業績「化妝品」舉足輕重占比第一，首波店平均有8～9%成長，信義店預購加首日約有2成長。除了高客單的頂級香氛表現活躍，周年慶大幅成長5成，今年彩妝買氣也回來了。

另外廚房小家電也是一大熱門，烤箱、電子鍋、微波爐、電子鍋、電熱水瓶都有好銷量；女裝買氣也抬頭，針織衫、休閒西裝外套、運動休閒鞋都是暢銷品項，床墊棉被類也是在首波就熱銷，預期天氣轉冷的第二波需求量會更高。