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信義商圈周年慶百貨戰 新光三越吳昕陽對首波買氣比讚

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北信義新天地周年慶首日起跑，也正式炒熱信義商圈購物熱潮。記者沈昱嘉／攝影
新光三越台北信義新天地周年慶首日起跑，也正式炒熱信義商圈購物熱潮。記者沈昱嘉／攝影

今天起信義商圈包括新光三越台北信義新天地四個館、遠東百貨信義A13、微風三個館，三個百貨體系共8家百貨周年慶同步開打，掀起信義商圈購物季熱潮。今年秋冬天氣冷得早，為百貨買氣大加分，新光三越指出，周年慶首日溫度較去年首日再低3度，除了周年慶主力大宗化妝品買氣旺盛，秋冬服飾、被胎寢具、暖冬家電與廚房小家電都是民眾瞄準入手的目標。新光三越信義店四個館首日來客預計可達23萬人次，回到2019來客水準。

百貨群聚的信義商圈，周年慶季節吸引的來客數驚人，光是新光三越信義新天地估計，周年慶四個館加總整檔來客數可至380萬人潮。新光三越總經理吳昕陽慣例在首日巡視信義各店，為廠商、同仁打氣，問及新光三越周年慶首波表現，吳昕陽以「比讚」姿勢表達。新光三越首波周年慶平均成長5%，而台北南西店表現又比均值來得高。

國際精品買氣持續不減，新光三越信義A4精品從預購至今有二位數成長，新品一上架就賣。由於國外買氣尚在恢復期、中國還沒開放觀光，加上台灣成長基數高，國際精品把貨集中台灣，今年準備了增加2成以上的備貨量。

以新光三越13個業種來說，周年慶業績「化妝品」舉足輕重占比第一，首波店平均有8～9%成長，信義店預購加首日約有2成長。除了高客單的頂級香氛表現活躍，周年慶大幅成長5成，今年彩妝買氣也回來了。

另外廚房小家電也是一大熱門，烤箱、電子鍋、微波爐、電子鍋、電熱水瓶都有好銷量；女裝買氣也抬頭，針織衫、休閒西裝外套、運動休閒鞋都是暢銷品項，床墊棉被類也是在首波就熱銷，預期天氣轉冷的第二波需求量會更高。

今年新光三越周年慶推出skm points點數換家電，周年慶開跑二周，Pininfarina義式廚具、日本美型家電BALMUDA兌換數破萬個，兌換速率是以前的2倍，當中BALMUDA有不少品項因兌換踴躍，缺貨追加中。

美妝業種除了頂級香氛、頂級保養成長，今年彩妝需求也回來了。記者沈昱嘉／攝影
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蘭蔻推出的首日加贈迷你登機箱限定組是不少消費者排隊搶購的目標。記者沈昱嘉／攝影
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A11的CASETiFY台灣首店，吸引許多年輕消費者上門選購。記者沈昱嘉／攝影
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Dyson在新光三越A11推出旗艦概念店。記者沈昱嘉／攝影
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周年慶 廚房 新光三越

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