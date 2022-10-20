溫柔秋韻呈現唇妝 Rouge Hermès推5款新色、3款皮套

溫暖的秋韻下，大自然呈現出獨特的色彩，也成為愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列5款全新色調的靈感來源，呈現出自然的柔和色彩，一抹上唇，展現與眾不同的溫柔感，同步有3款唇膏管皮套，為唇膏增添奢華感。

秋日中的曙光，或是夕陽照映在山坡上，也或是成熟的無花果、秋楓的浪漫迷人，都是大自然為秋天賦予的獨特色彩。其中，經典的愛馬仕紅也呈現出東日前的一抹燦爛。

愛馬仕文化遺產總監Menehould de Bazelaire表示，1920年代，Émile Hermès調配出的愛馬仕紅，介於寶石紅與葡萄紫之間，蘊含著成熟果實明麗感官的多種意象。紅色調中的橙色帶來活力、紅色有著璀璨光芒，並有深邃質感。

5款新色中，也從紅色調出發，帶入不同的秋日韻味。Rose Bruyère 19為略帶藍調的柔和粉色，如同歐石楠灌木的柔嫩花朵；Beige d’Automne 20為富有暖意的沉穩米色，流露暮秋時節的風韻；Rouge Érable 79是略帶棕色的耀目紅色，與秋楓交相輝映；Rouge Vigne 82濃郁的紅帶出一抹藍，宛如秋時葡萄藤蔓的葉色；Pourpre Figue 97天鵝絨般深邃的紫色。

Rouge Hermès 唇妝系列還有獨特香調，調和山金車、檀香木和當歸花蜜餞的氣息，一上唇更讓嗅覺有所感應。