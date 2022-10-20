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溫柔秋韻呈現唇妝 Rouge Hermès推5款新色、3款皮套

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Rouge Hermès亮面唇膏Rose Bruyère 19 歐石楠粉色調／2,250元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès亮面唇膏Rose Bruyère 19 歐石楠粉色調／2,250元。圖／愛馬仕提供

溫暖的秋韻下，大自然呈現出獨特的色彩，也成為愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列5款全新色調的靈感來源，呈現出自然的柔和色彩，一抹上唇，展現與眾不同的溫柔感，同步有3款唇膏管皮套，為唇膏增添奢華感。

秋日中的曙光，或是夕陽照映在山坡上，也或是成熟的無花果、秋楓的浪漫迷人，都是大自然為秋天賦予的獨特色彩。其中，經典的愛馬仕紅也呈現出東日前的一抹燦爛。

愛馬仕文化遺產總監Menehould de Bazelaire表示，1920年代，Émile Hermès調配出的愛馬仕紅，介於寶石紅與葡萄紫之間，蘊含著成熟果實明麗感官的多種意象。紅色調中的橙色帶來活力、紅色有著璀璨光芒，並有深邃質感。

5款新色中，也從紅色調出發，帶入不同的秋日韻味。Rose Bruyère 19為略帶藍調的柔和粉色，如同歐石楠灌木的柔嫩花朵；Beige d’Automne 20為富有暖意的沉穩米色，流露暮秋時節的風韻；Rouge Érable 79是略帶棕色的耀目紅色，與秋楓交相輝映；Rouge Vigne 82濃郁的紅帶出一抹藍，宛如秋時葡萄藤蔓的葉色；Pourpre Figue 97天鵝絨般深邃的紫色。

Rouge Hermès 唇妝系列還有獨特香調，調和山金車、檀香木和當歸花蜜餞的氣息，一上唇更讓嗅覺有所感應。

另外推出三款限量發售的唇妝皮套，來自過往系列設計中，未使用到的皮革縫製，包括橘色、磚紅與紫色、火焰橘與棕紅色。

Rouge Hermès亮面唇膏Rouge Érable 79 楓葉紅調／2,250元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès亮面唇膏Rouge Érable 79 楓葉紅調／2,250元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès唇妝系列Mysore山羊皮精緻皮套／11,200元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès唇妝系列Mysore山羊皮精緻皮套／11,200元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès亮面唇膏Beige d’Automne 20 秋日米色調／2,250元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès亮面唇膏Beige d’Automne 20 秋日米色調／2,250元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès亮面唇膏Rouge Vigne 82 葡萄藤红調／2,250元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès亮面唇膏Rouge Vigne 82 葡萄藤红調／2,250元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列，推出5款秋季新色調。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列，推出5款秋季新色調。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès亮面唇膏Pourpre Figue 97 無花果紫色調／2,250元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès亮面唇膏Pourpre Figue 97 無花果紫色調／2,250元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès唇妝系列Mysore山羊皮精緻皮套／11,200元。圖／愛馬仕提供
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