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張清芳金嗓獻唱CINDY CHAO藝術珠寶典藏館開幕晚宴
全球首座以「微型博物館」為概念打造的CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館，上週於晶華酒店2樓正式開幕，品牌於昨（10月19）日晚間於晶華酒店舉辦晚宴。創辦人趙心綺（ Cindy Chao）與包括林熙蕾、賈永婕、關穎等在內的近百位CINDY CHAO的品牌藏家好友都盛裝出席。金獎歌后張清芳更為20年好友趙心綺獻出第一次的晚宴公開演出，以「雨夜花」、「Men's Talk」、「燃燒一瞬間」等3首經典名曲點亮此博物館之夜。
張清芳從趙心綺剛踏上珠寶設計之路初期就慧眼識英雌，多年情誼累積至今，因此張清芳表示，能見證Cindy的藝術珠寶典藏館開幕這個里程碑，絕對不能不開口獻唱。另一好友林熙蕾也偕同老公楊晨一起以藏家身份出席晚宴，身穿一襲黑色晚禮服襯托CINDY CHAO祖母綠羽毛耳環，鑲嵌2顆優雅無比的扇形切割祖母綠約16克拉，其設計靈感來源起自於19世紀末至20世紀初歐洲最輝煌繁榮的美好年代，以華麗的羽毛裝飾女人優雅；品牌最富盛名的Black Label大師系列Masterpiece系列，就是以「金黃羽飾」胸針艷驚2016年巴黎骨董雙年展、並於2017年於香港佳士得春拍創下佳績、打響名號，是對品牌而言別具意義的代表性圖騰。
晚宴中特別邀請結合法式、泰式的當代沿岸料理（Modern Coastal Cuisine）餐廳COAST主廚，以品牌最具代表性的四季系列作品為靈感，特別設計一系列的春夏秋冬晚宴菜單與甜點。包括充滿異國味的開胃前菜、嚴選當季的石斑魚、搭配經典綠咖哩風味的牛頰肉，最後以椰奶冰淇淋劃上句點。
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