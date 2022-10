張清芳金嗓獻唱CINDY CHAO藝術珠寶典藏館開幕晚宴

全球首座以「微型博物館」為概念打造的CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館,上週於晶華酒店2樓正式開幕,品牌於昨(10月19)日晚間於晶華酒店舉辦晚宴。創辦人趙心綺( Cindy Chao)與包括林熙蕾、賈永婕、關穎等在內的近百位CINDY CHAO的品牌藏家好友都盛裝出席。金獎歌后張清芳更為20年好友趙心綺獻出第一次的晚宴公開演出,以「雨夜花」、「Men's Talk」、「燃燒一瞬間」等3首經典名曲點亮此博物館之夜。

張清芳從趙心綺剛踏上珠寶設計之路初期就慧眼識英雌,多年情誼累積至今,因此張清芳表示,能見證Cindy的藝術珠寶典藏館開幕這個里程碑,絕對不能不開口獻唱。另一好友林熙蕾也偕同老公楊晨一起以藏家身份出席晚宴,身穿一襲黑色晚禮服襯托CINDY CHAO祖母綠羽毛耳環,鑲嵌2顆優雅無比的扇形切割祖母綠約16克拉,其設計靈感來源起自於19世紀末至20世紀初歐洲最輝煌繁榮的美好年代,以華麗的羽毛裝飾女人優雅;品牌最富盛名的Black Label大師系列Masterpiece系列,就是以「金黃羽飾」胸針艷驚2016年巴黎骨董雙年展、並於2017年於香港佳士得春拍創下佳績、打響名號,是對品牌而言別具意義的代表性圖騰。