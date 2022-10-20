快訊

張善政研究計畫涉抄襲疑雲 宏碁今正式函覆農委會

該買iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異

聽新聞
test
0:00 / 0:00

張清芳金嗓獻唱CINDY CHAO藝術珠寶典藏館開幕晚宴

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
珠寶藝術家趙心綺出席CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館開幕晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
珠寶藝術家趙心綺出席CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館開幕晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

全球首座以「微型博物館」為概念打造的CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館，上週於晶華酒店2樓正式開幕，品牌於昨（10月19）日晚間於晶華酒店舉辦晚宴。創辦人趙心綺（ Cindy Chao）與包括林熙蕾、賈永婕、關穎等在內的近百位CINDY CHAO的品牌藏家好友都盛裝出席。金獎歌后張清芳更為20年好友趙心綺獻出第一次的晚宴公開演出，以「雨夜花」、「Men's Talk」、「燃燒一瞬間」等3首經典名曲點亮此博物館之夜。

張清芳從趙心綺剛踏上珠寶設計之路初期就慧眼識英雌，多年情誼累積至今，因此張清芳表示，能見證Cindy的藝術珠寶典藏館開幕這個里程碑，絕對不能不開口獻唱。另一好友林熙蕾也偕同老公楊晨一起以藏家身份出席晚宴，身穿一襲黑色晚禮服襯托CINDY CHAO祖母綠羽毛耳環，鑲嵌2顆優雅無比的扇形切割祖母綠約16克拉，其設計靈感來源起自於19世紀末至20世紀初歐洲最輝煌繁榮的美好年代，以華麗的羽毛裝飾女人優雅；品牌最富盛名的Black Label大師系列Masterpiece系列，就是以「金黃羽飾」胸針艷驚2016年巴黎骨董雙年展、並於2017年於香港佳士得春拍創下佳績、打響名號，是對品牌而言別具意義的代表性圖騰。

晚宴中特別邀請結合法式、泰式的當代沿岸料理（Modern Coastal Cuisine）餐廳COAST主廚，以品牌最具代表性的四季系列作品為靈感，特別設計一系列的春夏秋冬晚宴菜單與甜點。包括充滿異國味的開胃前菜、嚴選當季的石斑魚、搭配經典綠咖哩風味的牛頰肉，最後以椰奶冰淇淋劃上句點。

CINDY CHAO The Art Jewel Gallery 藝術珠寶典藏館開幕慶祝晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel Gallery 藝術珠寶典藏館開幕慶祝晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
林熙蕾配戴White Label Collection高級珠寶系列羽毛耳環出席CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館開幕晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
林熙蕾配戴White Label Collection高級珠寶系列羽毛耳環出席CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館開幕晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館開幕慶祝晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館開幕慶祝晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
林熙蕾與Cindy Chao
林熙蕾與Cindy Chao
張清芳與珠寶藝術家趙心綺出席CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館開幕晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
張清芳與珠寶藝術家趙心綺出席CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館開幕晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
珠寶藝術家趙心綺出席CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館開幕晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
珠寶藝術家趙心綺出席CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館開幕晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
張清芳配戴的CINDY CHAO The Art Jewel十字造型藍寶星石耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
張清芳配戴的CINDY CHAO The Art Jewel十字造型藍寶星石耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
張清芳配戴CINDY CHAO The Art Jewel十字造型藍寶星石耳環為CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館開幕晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
張清芳配戴CINDY CHAO The Art Jewel十字造型藍寶星石耳環為CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館開幕晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
林熙蕾配戴的White Label Collection高級珠寶系列羽毛耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
林熙蕾配戴的White Label Collection高級珠寶系列羽毛耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel Gallery 藝術珠寶典藏館開幕慶祝晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
CINDY CHAO The Art Jewel Gallery 藝術珠寶典藏館開幕慶祝晚宴。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

品牌 珠寶

延伸閱讀

嘉義縣打造15件全新地景藝術 拍藝術網美照解鎖美食

藝術行動巴士到三峽 上車體驗享限量胸章包

台北地景公共藝術計畫今開展 展現貓空自然文化風貌

把手表跟香水當珠寶？鍾瑤站台相挺德系鐘表保險收納櫃

相關新聞

今年萬聖節不吃南瓜改吃番薯！日本星巴克推期間限定「紫薯星冰樂」好魔幻

每年10月迎接「不給糖，就搗蛋」的萬聖節，星巴克都會推出一系列萬聖節飲品、甜點和杯子等商品，而日本星巴克今年萬聖節不走傳統橘色系，反而被充滿魔幻氛圍的「紫色」給取代，飲品部分更是推出期間限定「紫薯星冰樂」！

限時3天！全家便利商店「大杯經典拿鐵、私品茶濃靜岡抹茶拿鐵」2杯特價65元

10月進入倒數，全家便利商店推出精選三重優惠，包括10月21日至10月23日限時3天全家便利商店App「隨買跨店取」聯手...

詐騙常假裝成它！10大最常見的冤大頭品牌

詐騙手法日新月異，從常見的系統設定錯誤、重複扣款，要求消費者去買遊戲點數或操作ATM匯款等，到現在一頁式詐騙網站及海外高薪打工等，都是利用各種手法騙取民眾金錢、人身自由、個資。

除了買美妝、家電還有更多享受！盤點十大週年慶必做歡樂事 吃爆美食、逛爆限定快閃店都入列

除了買爆美妝，週年慶還能幹嘛？百貨公司一年一度最激烈的戰役「週年慶」，正如火如荼開打中，各家百貨和品牌紛紛祭出超殺優惠和好禮搶攻市場。

張清芳金嗓獻唱CINDY CHAO藝術珠寶典藏館開幕晚宴

全球首座以「微型博物館」為概念打造的CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館，上週...

限時2天！7-ELEVEN門市「六日好康價」特大杯美式咖啡5杯200元

限時2天！7-ELEVEN門市「六日好康價」10月22日至10月23日推出多項優惠，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。