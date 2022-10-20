快訊

張善政研究計畫涉抄襲疑雲 宏碁今正式函覆農委會

該買iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月潭紅茶今年評鑑結果出爐 紅茶花火嘉年華周末登場

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭紅茶花火嘉年華周末在日月潭向山遊客中心登場，魚池鄉公所當天現場進行優勝頒獎外，同時歡迎國人現場品茗。記者黑中亮／攝影
日月潭紅茶花火嘉年華周末在日月潭向山遊客中心登場，魚池鄉公所當天現場進行優勝頒獎外，同時歡迎國人現場品茗。記者黑中亮／攝影

每年夏至到立秋時分，是日月潭紅茶產業最重要、也最繁忙的時節，一年一度的日月潭紅茶評鑑，上周經過專家嚴格評審後，台茶18號紅玉種、大葉種、台灣山茶種、台茶21號共4個種組，產生今年的特等獎得主外，全部茶樣中獎率更首次突破五成，競爭最激烈的台茶18號紅玉種，再度由莊記茶葉奪下特等獎殊榮，大葉種阿薩姆的特等頭銜由紅玉明珠獲得。

魚池鄉農會表示，南投縣魚池鄉是台灣地方特色茶「日月潭紅茶」的故鄉，以四大茶種各具香氣風味而知名，每年經茶農手工摘收、揉捻與焙火成的紅茶茶樣，送交到魚池鄉農會參加日月潭紅茶評鑑競賽，要求從種植地到製程都嚴格要求在魚池鄉產地完成，由茶產業專家依照據紅茶的形、色、味進行評等，評選出日月潭紅茶各類茶種金質至特等獎，實屬一年之中的上乘之作，特等獎得主的茶樣更是身價百倍，以紅玉為例平均1斤可競標到6萬元。

魚池鄉公所指出，今年嘉年華活動搭配晚間的日月潭花火音樂會，以日月潭的「飲．癮」為主題，帶入紅茶風味輪體驗，讓消費者更認識日月潭紅茶四大茶種與其風味；而全部得獎者10月22至23日將在日月潭向山遊客中心，參加魚池鄉公所主辦的「2022 日月潭紅茶花火嘉年華」，當天現場進行優勝頒獎，同時歡迎國人現場品茗，愛喝單品茶、比賽茶的茶友們絕對不可錯過。

日月潭紅茶花火嘉年華周末在日月潭向山遊客中心登場，2天期間，紅茶暨糕餅聯合展售會，邀集超過40家以上的魚池鄉茶農，推出精心製作紅茶產品，並規畫豐富體驗內容，最適合親友、家庭一起參加體驗，包含經典揉茶體驗、樂農學堂—茶文化體驗課程，皆限現場報名，建議國人遊客把握機會，提早至會場登記排隊報名，以免向隅。

日月潭紅茶評鑑競爭最激烈的台茶18號紅玉種，再度由莊記茶葉奪下特等獎殊榮。圖／莊鎔璞提供
日月潭紅茶評鑑競爭最激烈的台茶18號紅玉種，再度由莊記茶葉奪下特等獎殊榮。圖／莊鎔璞提供
日月潭紅茶花火嘉年華周末在日月潭向山遊客中心登場，魚池鄉公所當天現場進行優勝頒獎外，同時歡迎國人現場品茗。記者黑中亮／攝影
日月潭紅茶花火嘉年華周末在日月潭向山遊客中心登場，魚池鄉公所當天現場進行優勝頒獎外，同時歡迎國人現場品茗。記者黑中亮／攝影

日月潭 農會 夏至

延伸閱讀

年底大選倒數 雲林這所小學辦嘉年華反賄選

影／2022台中萬聖嘉年華 29日豐原封街戴上面具大搗蛋

日月潭迎泰國首發團包船遊湖 業者：只用餐坐船不過夜

日月潭花火音樂會下周六登場 水陸空好行套票只要600元

相關新聞

溫柔秋韻呈現唇妝！Rouge Hermès推5款新色、3款皮套

溫暖的秋韻下，大自然呈現出獨特的色彩，也成為愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列5款全新色調的靈感來源，呈現出自然的柔...

今年萬聖節不吃南瓜改吃番薯！日本星巴克推期間限定「紫薯星冰樂」好魔幻

每年10月迎接「不給糖，就搗蛋」的萬聖節，星巴克都會推出一系列萬聖節飲品、甜點和杯子等商品，而日本星巴克今年萬聖節不走傳統橘色系，反而被充滿魔幻氛圍的「紫色」給取代，飲品部分更是推出期間限定「紫薯星冰樂」！

限時3天！全家便利商店「大杯經典拿鐵、私品茶濃靜岡抹茶拿鐵」2杯特價65元

10月進入倒數，全家便利商店推出精選三重優惠，包括10月21日至10月23日限時3天全家便利商店App「隨買跨店取」聯手...

詐騙常假裝成它！10大最常見的冤大頭品牌

詐騙手法日新月異，從常見的系統設定錯誤、重複扣款，要求消費者去買遊戲點數或操作ATM匯款等，到現在一頁式詐騙網站及海外高薪打工等，都是利用各種手法騙取民眾金錢、人身自由、個資。

除了買美妝、家電還有更多享受！盤點十大週年慶必做歡樂事 吃爆美食、逛爆限定快閃店都入列

除了買爆美妝，週年慶還能幹嘛？百貨公司一年一度最激烈的戰役「週年慶」，正如火如荼開打中，各家百貨和品牌紛紛祭出超殺優惠和好禮搶攻市場。

張清芳金嗓獻唱CINDY CHAO藝術珠寶典藏館開幕晚宴

全球首座以「微型博物館」為概念打造的CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館，上週...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。