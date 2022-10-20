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日月潭紅茶今年評鑑結果出爐 紅茶花火嘉年華周末登場
每年夏至到立秋時分，是日月潭紅茶產業最重要、也最繁忙的時節，一年一度的日月潭紅茶評鑑，上周經過專家嚴格評審後，台茶18號紅玉種、大葉種、台灣山茶種、台茶21號共4個種組，產生今年的特等獎得主外，全部茶樣中獎率更首次突破五成，競爭最激烈的台茶18號紅玉種，再度由莊記茶葉奪下特等獎殊榮，大葉種阿薩姆的特等頭銜由紅玉明珠獲得。
魚池鄉農會表示，南投縣魚池鄉是台灣地方特色茶「日月潭紅茶」的故鄉，以四大茶種各具香氣風味而知名，每年經茶農手工摘收、揉捻與焙火成的紅茶茶樣，送交到魚池鄉農會參加日月潭紅茶評鑑競賽，要求從種植地到製程都嚴格要求在魚池鄉產地完成，由茶產業專家依照據紅茶的形、色、味進行評等，評選出日月潭紅茶各類茶種金質至特等獎，實屬一年之中的上乘之作，特等獎得主的茶樣更是身價百倍，以紅玉為例平均1斤可競標到6萬元。
魚池鄉公所指出，今年嘉年華活動搭配晚間的日月潭花火音樂會，以日月潭的「飲．癮」為主題，帶入紅茶風味輪體驗，讓消費者更認識日月潭紅茶四大茶種與其風味；而全部得獎者10月22至23日將在日月潭向山遊客中心，參加魚池鄉公所主辦的「2022 日月潭紅茶花火嘉年華」，當天現場進行優勝頒獎，同時歡迎國人現場品茗，愛喝單品茶、比賽茶的茶友們絕對不可錯過。
日月潭紅茶花火嘉年華周末在日月潭向山遊客中心登場，2天期間，紅茶暨糕餅聯合展售會，邀集超過40家以上的魚池鄉茶農，推出精心製作紅茶產品，並規畫豐富體驗內容，最適合親友、家庭一起參加體驗，包含經典揉茶體驗、樂農學堂—茶文化體驗課程，皆限現場報名，建議國人遊客把握機會，提早至會場登記排隊報名，以免向隅。
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