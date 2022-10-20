就是要這樣要玩穿搭！LEVI'S聯手樂高讓拼接積木都上身

開啟你的穿搭想像力！LEVI'S這季與樂高（LEGO）合作，將其招牌的積木元素，復刻至丹寧服飾上，無論是拼接式的口袋還是利用圖案方式呈現，立即就能讓穿著者感受到玩心，甚至也如同積木一般，能夠層疊出新風格。

LEVI'S與樂高以「再玩一次」為主題，在這季推出聯名設計，透過寬鬆工裝輪廓、大面積的圖形，抑或是鮮明對比的撞色搭配，來凸顯樂高積木給人的印象。不僅如此，聯名系列產品的經典LEVI'S皮牌轉化成樂高柔韌底版，而且拉鍊、鉚釘亦改為醒目配色，增添服裝亮點；同時並運用立體刺繡及3D印花等方式，來裝飾單品。系列中最受矚目的經典工裝夾克外套，有著可雙面穿特色，能創造更多搭配趣味，而雙層帽設計的連帽上衣，具備撞色元素，適合與各單品交互搭配，增加穿著層次感。

雙層帽設計的連帽上衣，具備視覺衝擊的撞色風味。圖／LEVI'S提供

法國時尚品牌Maje也在秋冬系列裡，著重丹寧服飾的配置，特別在洗舊處理帶有泛白質感的面料上，利用閃石與花朵圖案來裝飾牛仔外套或是短褲，讓原本率性的風格增添了女性柔美氛圍。而且除了丹寧系列服飾之外，Maje還在配件上著墨，無論是軟呢材質製成的編織漁夫帽，或是同素材的鍊條肩背包，也都透過表面的紋理，呈現有如由牛仔布料般的外觀，各式藍色調的單品，讓消費者於搭配時更能塑造整體風格。

延續LEVI'S經典版型的連身丹寧褲，以樂高元素點綴於細節處。圖／LEVI'S提供

LEVI'S聯名樂高系列連身丹寧褲7,690元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S聯名樂高系列二合一白色長袖T恤2,490元。圖／LEVI'S提供

Maje鑽飾牛仔外套18,290元。圖／Maje提供