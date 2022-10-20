詐騙常假裝成它！10大最常見的冤大頭品牌

如何看破騙子手腳

詐騙手法日新月異，從常見的系統設定錯誤、重複扣款，要求消費者去買遊戲點數或操作ATM匯款等，到現在一頁式詐騙網站及海外高薪打工等，都是利用各種手法騙取民眾金錢、人身自由、個資。

尤其這些詐騙集團都非常喜歡假冒「品牌」名義，以此降低消費者戒心進行詐騙，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網路上10大最常被詐騙集團拿來冒用的品牌，究竟他們都用什麼手法來騙民眾呢？一起來看看吧！

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10. 遠傳電信

詐騙集團會假借是遠傳電信、遠傳購物客服人員，表示公司系統設定錯誤，比如把消費者訂單誤設成分期付款，或不小心重複扣款等，要求用戶去操作ATM、網銀或購賣遊戲點數來解除設定，進而騙取金錢或信用卡個資。

這種常見的詐騙手法，民眾表示：「每個月假日，都會有一位女性打來說重覆扣款」、「台灣資安、個資保護根本只是口號」、「現在詐騙真的越來越猖狂」、「外掛式、一頁式網站，不要輕易點選」。

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9. MOMO購物網

除了跟遠傳一樣詐騙手法外，還有人會假冒MOMO名義，對外進行高薪職缺召募，或者傳簡訊告訴用戶可點選連結獲得好禮、加入商戶購買消費券就能領回饋金等方式，藉此來詐取錢財和個資。

由於這些詐騙頁面網址設計相當擬真，對民眾來說稍有不慎就易受騙：「我今天也差點被騙了」、「詐騙集團超愛拿網購來詐騙的」、「在MOMO購物網買了東西，週四凌晨信用卡就被盜刷」。

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image source: momo購物網

8. 迪卡儂

跟遠傳電信詐騙手法雷同，都會有自稱是客服的工作人員，說明系統被誤植訂單、重複扣款，或者信用卡被盜刷等話術，引導民眾必須去操作ATM或臨櫃、網路銀行匯款，以此騙取消費者的錢財與個資。

因詐騙方都知曉消費者購買明細，導致用戶對迪卡儂資安失去信心：「貴公司是不是要給個交代，讓我們在迪卡儂線上購物有保障」、「消費者購買紀錄輕易被竊盜，公司是否該檢討」、「如此不安全的網購環境，誰敢再買」。

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7. Costco 好市多

詐騙手法日新月異，在網路上就出現假冒Costco 好市多的「一頁式詐騙網站」，標榜民眾可以用低價格買到名牌、保養品等商品，讓民眾進入這種以假亂真的頁面下單購買，不僅恐失錢財，連個資也都外洩光光。

一頁式廣告詐騙頻傳，網友認為很難防：「那個登入做的很像，如果是我真的會上當」、「那個網址差很多」、「這些詐騙真的很壞耶」、「專騙不看字或不會念Costco的人」，建議民眾要仔細看網址、品牌名拼音，通常這些小地方都會拼錯，請多加留意。

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6. 誠品書店

假借誠品書店名義詐騙，除了上述提到透過電話、簡訊等方式，要用戶去操作ATM、網銀匯款外，也有不肖人士會利用誠品書店粉絲專頁，以推薦書就送免費理財諮詢方式，拉進投資群組進行詐騙。

針對這種常見手法，不少網友提供辨識方式：「看到都隨手檢舉」、「先聽聽看有沒有大陸口音，如果是就沒錯了」、「現在詐騙手法真的很多，要多小心留意」、「下載Whoscall App這個軟體蠻有用的」、「還是直接掛電話最快」、「以後來路不明電話一律少接為妙」。

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5. 中華電信

有人會假冒中華電信客服，表示用戶欠繳電話費，需透過語音轉接警察單位，結果警察卻表示用戶被冒名開立銀行帳戶，有涉及毒品、洗錢等重大刑案，必須將名下存款提領出來交給警方處理，否則會被凍結財產。

詐騙以涉及刑事案件的話術，令受害人一時心急被騙：「若接到可疑詐騙電話，先掛斷就對了」、「聽到按9就直接掛電話了」、「不覺得銀行客服幫你轉警察很奇怪嗎」、「遇到這種電話我都是罵髒話罵到他現出原形」。

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4. 家樂福

不只好市多有「一頁式詐騙網站」，連家樂福也淪陷，手法是民眾在Google搜尋家樂福相關關鍵字時，置頂廣告就會出現家樂福詐騙網站，要求消費者登入會員，之後就跳轉到假的信用卡驗證網站，以此騙取信用卡個資。

大眾不斷呼籲要小心網站詐騙：「要稍微懂一點網路，網域結尾不是.tw或.com的要特別小心」、「不只家樂福啊， 大一點的品牌幾乎都有」、「現在網購真的要很注意」、「估狗搜尋都要小心，要習慣看完整的網址」。

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3. 博客來

不肖人士假冒博客來名義進行詐騙，對不少網友來說這已成常態，一樣都是自稱客服人員，會完全掌握消費者的購買明細，表示訂單有問題，像是重複扣款或升級成VIP會員等，要求用戶操作ATM或臨櫃、網路銀行匯款。

由於案例過多，網友紛紛表示：「博客來25年前就在資料外洩了」、「上網查竟然有一大堆相似案例，以後不想用博客來了」、「畢竟他把你的購買資訊一字不漏說出來真的會嚇到，腦袋一慌就沒辦法察覺」。

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image source: 博客來

2. 全聯福利中心

同樣使用詐騙網站，表示民眾只要填寫問券就能拿萬元全聯禮物卡，但想領取必須轉傳給多位友人才能領，導致大眾不斷分享詐騙連結給親友，最終拿不到禮物還洩漏個資；另外不肖人士也會以全聯的名義，在臉書社團上用高薪徵文字客服的方式，騙取民眾個資。

其中詐騙頁面設計是簡體字這點，讓網友看破手腳：「看到簡體字直接略過」、「利用人性貪便宜的心態騙取個資 」、「簡體字很假」、「不用想就是騙人的，沒這麼好康」、「想一想就知道是詐騙集團所為」。

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image source: 全聯福利中心

1. 蝦皮購物

大眾喜歡在蝦皮上買東西，但就傳出有詐騙集團會寄出假包裹騙錢，或假裝買家向蝦皮賣家表示該商品無法購買，並附上客服聯絡資訊，要求賣家必須向客服認證，用匯款方式解決問題，這種詐騙手法層出不窮，都是利用蝦皮平台或品牌名義進行詐騙。

看到這些詐騙手法，網友紛紛表示：「要轉錢就是有問題」、「這種也可以詐騙，好扯」、「網路詐騙日新月異，不要傻傻被騙呀」、「帳號看起來怪怪的一律跳過」、「買個蝦皮也遇到詐騙集團」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年10月16日至2022年10月15日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『被詐騙冒用的品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統