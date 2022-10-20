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AKIRA為新光三越催點數 代言影片首曝光女性會員超high

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越邀來「國民姐夫」 AKIRA擔任skm points大使，拍攝「skm points極品生活新美學」形象廣告。圖／skm points影片截圖
新光三越邀來「國民姐夫」 AKIRA擔任skm points大使，拍攝「skm points極品生活新美學」形象廣告。圖／skm points影片截圖

新光三越自2016推出skm points，今年初建構點數生態圈，讓會員點數有多面運用，今年周年慶首度將買千送百電子抵用券，轉換成skm points點數兌換，並大手筆邀來「國民姐夫」 AKIRA擔任skm points大使，今日曝光首波形象廣告「skm points極品生活新美學」， AKIRA的時尚帥勁，讓新光三越女性會員看到大感喜悅，紛紛說「期待家裡男人也能像AKIRA一樣愛家又有型。」

細數過去新光三越找來明星藝人的代言行列，包括陳柏霖、劉以豪、楊祐寧、林美秀都有拍過新光三越周年慶形象廣告。 skm points則是首度找明星代言，趁AKIRA回台時間10月初拍攝，緊鑼密鼓完成。新光三越表示，今年周年慶主打點數兌換Pininfarina義式廚具、日本美型家電BALMUDA，AKIRA優雅以及愛家男人又時髦的形象，相當符合新光三越想要傳達的生活風格，透過AKIRA的詮釋，可以同時跟男性、女性客人溝通。

新光三越讓點數運用更多元，周年慶主打買千元送千點，點數不只可以消費折抵使用，也可選擇用點數兌換美型家電、廚具，新光三越指出，今年點數兌換速度較往年成長2倍以上，尤其BALMUDA家電更是掀起搶兌風潮。

新光三越邀來「國民姐夫」 AKIRA擔任skm points大使，拍攝「skm points極品生活新美學」形象廣告。圖／skm points影片截圖
新光三越邀來「國民姐夫」 AKIRA擔任skm points大使，拍攝「skm points極品生活新美學」形象廣告。圖／skm points影片截圖
新光三越邀來「國民姐夫」 AKIRA擔任skm points大使，拍攝「skm points極品生活新美學」形象廣告。圖／skm points影片截圖
新光三越邀來「國民姐夫」 AKIRA擔任skm points大使，拍攝「skm points極品生活新美學」形象廣告。圖／skm points影片截圖

周年慶 廣告

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