嘉義縣打造15件全新地景藝術 拍藝術網美照解鎖美食
國慶焰火精彩落幕，嘉義縣文化觀光局請你目光，繼續鎖定「再。嘉義-鄉村藝術行動」，跨越山區4鄉，偕同藝術家與社區創作15件地景裝置藝術，展現不同族群文化、農產生態、歷史情感及農工大縣魅力特色，讓嘉義的美不離開大家生活。
今年策辦主題藝術節「再。嘉義-鄉村藝術行動」，包含中埔鄉、番路鄉、竹崎鄉沿山地帶藝術行動，以及大埔鄉水鄉藝術行動-曾文溪的1000個名字大埔+1，共15件地景裝置藝術，15日至11月6日連續4個周末辦展演活動，邀民眾從藝術視角深入認識嘉義。
拍藝術美照，品嘗周邊在地美食。來中埔鄉必吃台18線公路美食，首推藝人黃子佼想念宅配的頂六江家火雞肉飯，還有超過20年碗粿店，獨創把珍珠加到碗粿，傳統創新口味獲遊客喜愛，福源肉粽、阿霞肉粽是懷念的老味道。
台18線往阿里山方向到番路鄉愛情大草原，除主題藝術還有原有裝置藝術，加上大片綠草原及遠山，令人心曠神怡，景好拍還有旺萊山人氣伴手禮好買，附近還有逐鹿文創園區，體驗鄒族文化及吃原住民料理。
竹崎親水公園4件藝術品，拍完照到附近吃承襲40年竹崎外省麵，招牌「麻醬麵」用白芝麻調和花生粉，上菜前淋豬油、蔥、醬油及親切榨菜肉絲，味道豐富香氣十足。
超人氣還有竹崎廟口手工水晶餃、竹崎老店肉圓羊肉湯、老松牛肉麵等。到大埔鄉曾文水庫旅遊，推薦搭觀光遊艇遊湖，深入水庫風景，再吃臉盆大的霸氣砂鍋魚頭，入秋後吃特別暖心。
文觀局長許有仁說，主題藝術邀請知名烘培師吳寶春和嘉縣本地烘培坊，創作開發在地當季新鮮水果麵包、點心和果醬，使用中埔、番路與竹崎特色農產做材料，開發5款特色麵包，還有豐麥麵包手作工作坊與柒個月麵包所創作果醬吐司及水果歐式麵包，11月6日竹崎親水公園最終場「秋日烘焙野餐日」登場，活動資訊請看「再。嘉義鄉村藝術行動」臉書粉專，嘉義旅遊請看「慢遊嘉義」粉專 。
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