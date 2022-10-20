嘉義縣打造15件全新地景藝術 拍藝術網美照解鎖美食

國慶焰火精彩落幕，嘉義縣文化觀光局請你目光，繼續鎖定「再。嘉義-鄉村藝術行動」，跨越山區4鄉，偕同藝術家與社區創作15件地景裝置藝術，展現不同族群文化、農產生態、歷史情感及農工大縣魅力特色，讓嘉義的美不離開大家生活。

今年策辦主題藝術節「再。嘉義-鄉村藝術行動」，包含中埔鄉、番路鄉、竹崎鄉沿山地帶藝術行動，以及大埔鄉水鄉藝術行動-曾文溪的1000個名字大埔+1，共15件地景裝置藝術，15日至11月6日連續4個周末辦展演活動，邀民眾從藝術視角深入認識嘉義。

拍藝術美照，品嘗周邊在地美食。來中埔鄉必吃台18線公路美食，首推藝人黃子佼想念宅配的頂六江家火雞肉飯，還有超過20年碗粿店，獨創把珍珠加到碗粿，傳統創新口味獲遊客喜愛，福源肉粽、阿霞肉粽是懷念的老味道。

台18線往阿里山方向到番路鄉愛情大草原，除主題藝術還有原有裝置藝術，加上大片綠草原及遠山，令人心曠神怡，景好拍還有旺萊山人氣伴手禮好買，附近還有逐鹿文創園區，體驗鄒族文化及吃原住民料理。

竹崎親水公園4件藝術品，拍完照到附近吃承襲40年竹崎外省麵，招牌「麻醬麵」用白芝麻調和花生粉，上菜前淋豬油、蔥、醬油及親切榨菜肉絲，味道豐富香氣十足。

超人氣還有竹崎廟口手工水晶餃、竹崎老店肉圓羊肉湯、老松牛肉麵等。到大埔鄉曾文水庫旅遊，推薦搭觀光遊艇遊湖，深入水庫風景，再吃臉盆大的霸氣砂鍋魚頭，入秋後吃特別暖心。