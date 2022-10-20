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Jordan Brand出手搶人！NBA選秀狀元入列成簽約球員

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
對於加入Jordan Brand家族，今年將滿20歲的Paolo Banchero就表示「我是穿著Jordan鞋長大的，如今能成為其中一員，對我而言真的是夢想成真」。圖／Jordan Brand提供
對於加入Jordan Brand家族，今年將滿20歲的Paolo Banchero就表示「我是穿著Jordan鞋長大的，如今能成為其中一員，對我而言真的是夢想成真」。圖／Jordan Brand提供

對於一個剛成為NBA新球員的人來說，沒有比獲得Jordan Brand青睞，更值得開心的，但今年的選秀狀元Paolo Banchero就正式成為了品牌簽約球員。他將與Luka Dončić、Jayson Tatum、以及Zion Williamson等眾多球星，展現屬於年輕一代球員的天賦，並進一步推動世界籃球運動的發展。

對於加入Jordan Brand家族，今年將滿20歲的Paolo Banchero就表示「我是穿著Jordan鞋長大的，如今能成為其中一員，對我而言真的是夢想成真」。這位新科選秀狀元更透露，最喜歡Air Jordan鞋款是Air Jordan III，Air Jordan IV和Air Jordan XI，也是他鞋櫃裡最多的三款。而Jordan Brand為了表示對Paolo Banchero的重視，還邀請了38年前簽下Michael Jordan的品牌事務副總裁Howard White一同拍攝短影音，除了期待他成為下一個明日巨星之外，更致敬了籃球傳奇。而對球迷與鞋迷而言，在這之後Jordan Brand也會視Paolo Banchero在NBA的表現，推出簽名球鞋，後勢可期。

adidas再度與亞特蘭大老鷹明星後衛Trae Young合作迎來二代簽名Trae 2鞋款。圖／adidas提供
adidas再度與亞特蘭大老鷹明星後衛Trae Young合作迎來二代簽名Trae 2鞋款。圖／adidas提供

另外，隨著NBA新賽季即將開打，adidas再度與亞特蘭大老鷹明星後衛Trae Young合作迎來二代簽名Trae 2鞋款，以他個人特質為靈感，推出五款配色，注入不同象徵性元素，各個都呼應著Trae Young在場上的球風。adidas全新Trae 2籃球鞋，承襲前一代的經典設計，在科技設計上訴求穩中求進，帶來LIGHTSTRIKE + BOOST、PRIMEKNIT鞋面和TORSION框架三大科技，為球員提供強而有力的支援。

adidas與Trae Young合作Trae 2籃球鞋，4,090元。圖／adidas提供
adidas與Trae Young合作Trae 2籃球鞋，4,090元。圖／adidas提供

adidas與Trae Young合作Trae 2籃球鞋，4,090元。圖／adidas提供
adidas與Trae Young合作Trae 2籃球鞋，4,090元。圖／adidas提供

品牌 adidas NBA 選秀

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