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凱特王妃、Jennie愛牌Simone Rocha遠百A13開設專賣店
設計師品牌Simone Rocha，深受時尚名人如BLACKPINK成員Jennie、蕾哈娜、女神卡卡 喜愛，甚至英國凱特王妃也經常配戴Simone Rocha的首飾出席公開活動，自2015年起由喜事國際時尚集團引進台灣，也成為台灣明星名媛的最愛之一。如今喜事集團取得品牌總代理，於台北遠百信義A13開設全台首間實體專門店，也是品牌繼倫敦、紐約及香港店後全球第四家獨立專門店。慶祝正式開幕，昨（10月20）日特地於台北遠百信義A13花園廣場將舉辦Simone Rocha 2022秋冬時裝秀，包括演員鍾瑤、袁子芸、及多位時尚KOL等都出席看秀。
模特兒身穿Simone Rocha秀服從四層樓高的電扶梯依次出場，演繹一系列以設計師家鄉愛爾蘭著名傳說《李爾王的孩子們》為靈感的設計時裝，被魔法變成天鵝的故事為一貫的龐克公主華麗風注入暗黑、叛逆的文學氣息。系列服裝以黑白為基調，除了清透薄紗洋裝裝飾天鵝、 花朵圖樣等刺繡，象徵羽翼和羽毛的拼接剪裁和褶皺、份量感烏干紗蓬裙和蓬蓬袖，或猶如天鵝頭的水晶刺繡針織頭套。
延續倫敦一號店的店裝風格，台北Simone Rocha 專賣店亦採用英倫風的弧形黑色大門，店舖內部維持一貫的風格精髓，裝飾粉紅大理石和從英國飄洋過海登台的手工雕花天花板，與薄紗、蕾絲、荷葉邊、澎裙、珍珠的浪漫特色的服裝相呼應。專賣店特地引進深受許多時尚名人熱愛並在社群網路上洗版的珍珠包，全尺寸由小到大一應俱全。品牌充滿浪漫詩意的誇飾廓形紗裙也是許多時尚新娘的最愛。此次慶祝開幕更推出珍珠髮夾和珍珠眼鏡鍊2款獨家商品，開幕期間凡購入當季商品即贈與 消費顧客台灣獨家限量珍珠手機支架乙支。
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