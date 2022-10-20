凱特王妃、Jennie愛牌Simone Rocha遠百A13開設專賣店

設計師品牌Simone Rocha，深受時尚名人如BLACKPINK成員Jennie、蕾哈娜、女神卡卡 喜愛，甚至英國凱特王妃也經常配戴Simone Rocha的首飾出席公開活動，自2015年起由喜事國際時尚集團引進台灣，也成為台灣明星名媛的最愛之一。如今喜事集團取得品牌總代理，於台北遠百信義A13開設全台首間實體專門店，也是品牌繼倫敦、紐約及香港店後全球第四家獨立專門店。慶祝正式開幕，昨（10月20）日特地於台北遠百信義A13花園廣場將舉辦Simone Rocha 2022秋冬時裝秀，包括演員鍾瑤、袁子芸、及多位時尚KOL等都出席看秀。

模特兒身穿Simone Rocha秀服從四層樓高的電扶梯依次出場，演繹一系列以設計師家鄉愛爾蘭著名傳說《李爾王的孩子們》為靈感的設計時裝，被魔法變成天鵝的故事為一貫的龐克公主華麗風注入暗黑、叛逆的文學氣息。系列服裝以黑白為基調，除了清透薄紗洋裝裝飾天鵝、 花朵圖樣等刺繡，象徵羽翼和羽毛的拼接剪裁和褶皺、份量感烏干紗蓬裙和蓬蓬袖，或猶如天鵝頭的水晶刺繡針織頭套。