古蹟才買得到！台南文化局推「台南400」紀念精釀啤酒

台南市文化局攜手台南在地酒廠「台風造酒」，首度運用日前發佈的「台南400年」主視覺推出「台南400紀念精釀啤酒」，首發推出鳳梨與水蜜桃兩種風味，包裝呈現台南知名畫家郭柏川先生的〈鳳凰城〉畫作以及日治時期台灣重要熱帶果物─鳳梨的珍貴老照片，展現出台南數百年來的歷史、美學、農產與魅力，即日起於台南各古蹟景點上市販售。

文化局表示，「台南400年」主視覺展現出「上一個400年，台南參與見證了台灣的崛起；下一個400年，台南將帶領台灣自信前行邁向國際」，此次「台南400紀念精釀啤酒」設計發想，文化局藉由郭柏川先生的〈鳳凰城〉畫作與日治時期鳳梨田老照片帶出台南的藝術與農作發展脈絡，各族群在這塊土地上共生共榮的種種過程，形塑了今日的臺南。

郭柏川創作常以台南的古蹟、歷史文化為其藝術創作的靈感來源，尤其約每十年便有以赤崁樓為主的作品發表。〈鳳凰城〉完成於其晚年1972年，畫中文昌閣與海神廟緊鄰並列，濃密綻放的鳳凰花為前景，帶出台南最具代表性古蹟「赤崁樓」的經典意象。

國立臺灣歷史博物館授權使用的「臺灣水果鳳梨田」老照片，展現出台灣得天獨厚的地理與氣候環境，讓臺灣的熱帶果物品質聞名全球，其中鳳梨更是臺南最重要經濟栽培果物。精益求精的品種改良和栽培技術升級，讓臺灣成為水果天堂，也讓水果融入大家的日常飲食中。

本次新推出上市的「台南400紀念精釀啤酒」即日起在台南限定獨賣，販售地點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人會館、1661台灣船園區、原台南運河安平海關「河岸咖啡Riverbank Café」等8處。

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