聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩津勘吉來基隆了 舊正濱派出所搞烏龍送限定明信片
基隆市政府將舊正濱派出所大變身，結合日本經典漫畫「烏龍派出所」與全新正濱遊客中心，舉行動漫展「正濱搞烏龍」，從本月21日起到12月31日止，開幕當天有網紅coser開箱，集章活動完成任務可兌換「烏龍派出所」耶誕限定明信片和抽獎卡。
聽到「閃啦閃啦撞到不負責」這句經典台詞，就讓人懷念起經典漫畫作品烏龍派出所兩津勘吉的各種搞笑事件，在日本連載40年，在台灣由於配音有趣接地氣，也受到大小朋友的歡迎。
基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆富含港都特有海派調性，也充滿濃濃的日式風情，緊鄰正濱漁港的舊正濱派出所，以微風吹起水紋的概念，創造屬於基隆海港城市的流動美，現在轉型變身為正濱遊客中心，成了休閒觀光旅遊的美學地標。
曾姿雯說，市府將舊時派出所的功能，與日本最有人氣的漫畫「烏龍派出所」做一個巧妙的跨國結合，帶領烏龍粉絲一起遊覽基隆海濱之美，享受海港美食、咖啡甜點，暢遊和平島、阿根納造船廠遺址、大沙灣等歷史古蹟。
「正濱搞烏龍」展覽包含經典打卡區、趣味互動區、影音閱讀區以及全新周邊紀念品，推出集章迷最愛的正濱限定解謎護照2000份，以及集章地圖1萬份。
民眾只要依照集章護照或集章地圖於指定景點拍照，再到周邊指定店家完成六大紀念章任務，就可到正濱遊客中心兌換「烏龍派出所」耶誕限定明信片1套和抽獎卡1張，數量有限，換完為止。抽獎有機會獲得烏龍派出所限定T恤1件。10月22、23日在正濱遊客中心戶外廣場有潮嚮山海市集。
抽獎訊息及活動、集章文宣等詳情 請搜尋FB基隆旅遊網
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言