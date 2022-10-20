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兩津勘吉來基隆了 舊正濱派出所搞烏龍送限定明信片

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
兩津勘吉來基隆了，舊正濱派出所搞烏龍送限定明信片。圖／基隆市政府提供
兩津勘吉來基隆了，舊正濱派出所搞烏龍送限定明信片。圖／基隆市政府提供

基隆市政府將舊正濱派出所大變身，結合日本經典漫畫「烏龍派出所」與全新正濱遊客中心，舉行動漫展「正濱搞烏龍」，從本月21日起到12月31日止，開幕當天有網紅coser開箱，集章活動完成任務可兌換「烏龍派出所」耶誕限定明信片和抽獎卡。

聽到「閃啦閃啦撞到不負責」這句經典台詞，就讓人懷念起經典漫畫作品烏龍派出所兩津勘吉的各種搞笑事件，在日本連載40年，在台灣由於配音有趣接地氣，也受到大小朋友的歡迎。

基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆富含港都特有海派調性，也充滿濃濃的日式風情，緊鄰正濱漁港的舊正濱派出所，以微風吹起水紋的概念，創造屬於基隆海港城市的流動美，現在轉型變身為正濱遊客中心，成了休閒觀光旅遊的美學地標。

曾姿雯說，市府將舊時派出所的功能，與日本最有人氣的漫畫「烏龍派出所」做一個巧妙的跨國結合，帶領烏龍粉絲一起遊覽基隆海濱之美，享受海港美食、咖啡甜點，暢遊和平島、阿根納造船廠遺址、大沙灣等歷史古蹟。

「正濱搞烏龍」展覽包含經典打卡區、趣味互動區、影音閱讀區以及全新周邊紀念品，推出集章迷最愛的正濱限定解謎護照2000份，以及集章地圖1萬份。

民眾只要依照集章護照或集章地圖於指定景點拍照，再到周邊指定店家完成六大紀念章任務，就可到正濱遊客中心兌換「烏龍派出所」耶誕限定明信片1套和抽獎卡1張，數量有限，換完為止。抽獎有機會獲得烏龍派出所限定T恤1件。10月22、23日在正濱遊客中心戶外廣場有潮嚮山海市集。

抽獎訊息及活動、集章文宣等詳情 請搜尋FB基隆旅遊網

兩津勘吉來基隆了，舊正濱派出所搞烏龍送限定明信片。圖／基隆市政府提供
兩津勘吉來基隆了，舊正濱派出所搞烏龍送限定明信片。圖／基隆市政府提供
兩津勘吉來基隆了，舊正濱派出所搞烏龍送限定明信片。圖／基隆市政府提供
兩津勘吉來基隆了，舊正濱派出所搞烏龍送限定明信片。圖／基隆市政府提供

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