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Cooler Master打造全新電競娛樂品牌 首屆MASTER CUP榮耀盃邀百萬網紅率隊激戰

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
受贈儀式現場贈送隊名客製球衣，象徵MASTER CUP賽事盛大開跑。圖／酷碼科技提供
受贈儀式現場贈送隊名客製球衣，象徵MASTER CUP賽事盛大開跑。圖／酷碼科技提供

Cooler Master酷碼科技集團旗下娛樂媒體公司Master XP即將舉辦首屆「MASTER CUP榮耀盃」耀你好看巡迴賽事，19日於Cooler Master台北總部舉行啟動記者會，首次集結台灣最具話題性的Joeman、館長、孫生及薔薔等4位網紅、藝人擔任隊長，每隊另加入知名NBA2K玩家，以「NBA 2K 23」遊戲為主戰場進行廝殺，全程比賽使用Cooler Master即將上市的控制器與電競體感椅，享受即時同台對戰的刺激與快感。記者會現場更設置沉浸娛樂空間，搶先曝光巡迴賽事中會使用到的展品及體驗內容，大秀即將上市的Storm Controller、SYNK X電競體感椅和GD160 ARGB升降桌等，完整呈現身歷其境的遊戲娛樂環境。

Master XP負責人林長毅表示，MASTER CUP是今年Master XP攜手Cooler Master合作共同打造出的全新電競賽事品牌，搭配全台第一輛Master Ride電競車，將全台開透透舉辦大規模賽事巡迴，並邀請極有社群影響力的網紅、藝人一起來參與這次的比賽。希望透過MASTER CUP推廣新型態的電競賽事及重新打造新的玩家生態群，將沉浸式的娛樂遊戲體驗帶入每一個城市，豐富整個遊戲娛樂生態圈。

所有參賽成員也於今天正式曝光，A組分別為Joeman、HBK及全明星運動會的比利，B組為館長、諾斯NOX和The Answer，C組為孫生、潮州土狗與大嘻哈時代的Basso，D組則有薔薔、天佑及丹尼，每支隊伍勢均力敵，火爆開打。首戰將於10月29、30日於台北三創舉行，由Joeman和館長率隊開打，緊接11月5、6日新竹場、12月17、18日桃園場，以及最終場12月24、25日高雄場，採3戰2勝賽制，賽事精彩可期。

今日4位隊長也首度同台，薔薔霸氣凌人大露「超胸」事業線，一向反骨的孫生發下狂語要「超渡」館長陳之漢，自稱「電玩老司機」的Joeman則揚言要奪下總冠軍，比賽尚未開打就已瀰漫濃濃的火藥味。

MASTER CUP打破過往賽事傳統，首次集結台灣最具話題的Joeman、館長、孫生、薔薔等4位網紅、藝人擔任隊長。圖／酷碼科技提供
MASTER CUP打破過往賽事傳統，首次集結台灣最具話題的Joeman、館長、孫生、薔薔等4位網紅、藝人擔任隊長。圖／酷碼科技提供

館長 網紅 記者會

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