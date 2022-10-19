當代藝術家操刀 2022限量版路易威登Artycapucines登場
路易威登限量版的Artycapucines手袋系列，由不同藝術家設計，為路易威登品牌旗下經典的Capucines手袋，設計出絕無僅有的特殊紀念款式，呈現各自的獨特風格。2022年第四篇章限量版的Artycapucines系列，再度邀請到六位不同背景當代頂尖藝術家：Daniel Buren、Kennedy Yanko、Park Seo-Beo、Amelie Bertrand、Peter Marino及Ugo Rondinone，運用他們的獨特眼光的來創作以Rue Neuve-des-Capucines命名的造型，紀念路易威登於1854年在此處開設首間精品店。每一款包包均限量供應200只（Daniel Buren設計的每個顏色50只），將於2022年10月20日在全球各上市。
9款全新包身設計延續Artycapucines包款前三個篇章的出色創意，結合路易威登工匠的精湛工藝。在最新的篇章中，Daniel Buren以自己的代表黑白兩色條紋製作出雙面錯視設計，首次推出四款顏色；Kennedy Yanko以3D列印的皮革和義大利工匠手工上色的金屬光澤，製作出他心目中的Artycapucines；在手感極佳的小牛皮上重現Park Seo-Bo的其中一幅經典Écritures畫作；Amelie Bertrand以創新的手工噴灑方式，在包身上製作出不斷變幻的色彩和磷光；Peter Marino製作出的全黑鉚釘包搭配獨一無二的包扣，極具視覺衝擊力；Ugo Rondinone所製作色彩繽紛的風格包，飾有超過14,000個手工縫製的珠子。每一只包包都有特別設計的收納盒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言