當代藝術家操刀 2022限量版路易威登Artycapucines登場

路易威登限量版的Artycapucines手袋系列，由不同藝術家設計，為路易威登品牌旗下經典的Capucines手袋，設計出絕無僅有的特殊紀念款式，呈現各自的獨特風格。2022年第四篇章限量版的Artycapucines系列，再度邀請到六位不同背景當代頂尖藝術家：Daniel Buren、Kennedy Yanko、Park Seo-Beo、Amelie Bertrand、Peter Marino及Ugo Rondinone，運用他們的獨特眼光的來創作以Rue Neuve-des-Capucines命名的造型，紀念路易威登於1854年在此處開設首間精品店。每一款包包均限量供應200只（Daniel Buren設計的每個顏色50只），將於2022年10月20日在全球各上市。

9款全新包身設計延續Artycapucines包款前三個篇章的出色創意，結合路易威登工匠的精湛工藝。在最新的篇章中，Daniel Buren以自己的代表黑白兩色條紋製作出雙面錯視設計，首次推出四款顏色；Kennedy Yanko以3D列印的皮革和義大利工匠手工上色的金屬光澤，製作出他心目中的Artycapucines；在手感極佳的小牛皮上重現Park Seo-Bo的其中一幅經典Écritures畫作；Amelie Bertrand以創新的手工噴灑方式，在包身上製作出不斷變幻的色彩和磷光；Peter Marino製作出的全黑鉚釘包搭配獨一無二的包扣，極具視覺衝擊力；Ugo Rondinone所製作色彩繽紛的風格包，飾有超過14,000個手工縫製的珠子。每一只包包都有特別設計的收納盒。 Ugo Rondinone所製作色彩繽紛的風格包，飾有超過14,000個手工縫製的珠子。圖／路易威登提供 Amelie Bertrand創作的Artycapucines手袋，以創新的手工噴灑方式，在包身上製作出不斷變幻的色彩和磷光。圖／路易威登提供 Daniel Buren創作的Artycapucines手袋，以自己的代表黑白兩色條紋製作出雙面錯視設計，首次推出四款顏色。圖／路易威登提供 Park Seo-Bo創作的Artycapucines手袋，在手感極佳的小牛皮上重現Park Seo-Bo的其中一幅經典Écritures畫作。圖／路易威登提供 Kennedy Yanko創作的Artycapucines手袋，以3D列印的皮革和義大利工匠手工上色的金屬光澤。圖／路易威登提供 Park Seo-Bo創作的Artycapucines手袋，在手感極佳的小牛皮上重現Park Seo-Bo的其中一幅經典Écritures畫作。圖／路易威登提供 Daniel Buren創作的Artycapucines手袋，以自己的代表黑白兩色條紋製作出雙面錯視設計，首次推出四款顏色。圖／路易威登提供 Peter Marino創作的Artycapucines手袋，製作出的全黑鉚釘包搭配獨一無二的包扣，極具視覺衝擊力。圖／路易威登提供 Kennedy Yanko創作的Artycapucines手袋，以3D列印的皮革和義大利工匠手工上色的金屬光澤。圖／路易威登提供 Amelie Bertrand創作的Artycapucines手袋，以創新的手工噴灑方式，在包身上製作出不斷變幻的色彩和磷光。圖／路易威登提供 Peter Marino創作的Artycapucines手袋，製作出的全黑鉚釘包搭配獨一無二的包扣，極具視覺衝擊力。圖／路易威登提供 Ugo Rondinone所製作色彩繽紛的風格包，飾有超過14,000個手工縫製的珠子。圖／路易威登提供