免費送香水 嬌蘭限定藝術沙龍香氛藝廊體驗香氣儀式感

一提到嬌蘭，除了品牌經典的蜜蜂之外，嬌蘭的香水更是藝術般的存在，從1828年創立起，至今創作出多款的標誌性香水，至今五代調香師，都為嬌蘭留下多款讓人一再回購的香氛。而嬌蘭也有高訂香水，為香水愛好者與品味鑑賞家專門打造，為讓台灣更多人體驗嬌蘭高訂香水，即日起至明年2月底，在新光三越信義新天地A11打造「藝術沙龍香氛藝廊」期間限定精品店，推出多項優惠，更能實際體驗嬌蘭的香氛魅力。

在藝術沙龍香氛藝廊中，嬌蘭呈現出「藝術沙龍高訂香氛系列」共20款香氛精品，皆以藝術為靈感，以頂級原料製成，今年的新作「靜日沉思淡香精」，以純白概念打造，運用白麝香原料串接，呈現出純淨的意象。為呼應純白與藝術感，10月22日穿著白襯衫體驗靜日沉思淡香精，首100位獲得ART TAIPEI2022國際藝術博覽會門票乙張。

而只要就讀或曾經就讀於藝術領域相關學校、學系，出示學生證或校友證等，就送藝術沙龍淡香精針管香水2支、訂製香氛束口袋、香氛卡組，每日數量有限、贈完為止、每人限領取一份。