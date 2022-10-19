快訊

今年首例百日咳 北部國中生確診症狀曝光

免費送香水 嬌蘭限定藝術沙龍香氛藝廊體驗香氣儀式感

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭打造藝術沙龍香氛藝廊，完整呈現藝術沙龍高訂香氛系列。圖／嬌蘭提供
嬌蘭打造藝術沙龍香氛藝廊，完整呈現藝術沙龍高訂香氛系列。圖／嬌蘭提供

一提到嬌蘭，除了品牌經典的蜜蜂之外，嬌蘭的香水更是藝術般的存在，從1828年創立起，至今創作出多款的標誌性香水，至今五代調香師，都為嬌蘭留下多款讓人一再回購的香氛。而嬌蘭也有高訂香水，為香水愛好者與品味鑑賞家專門打造，為讓台灣更多人體驗嬌蘭高訂香水，即日起至明年2月底，在新光三越信義新天地A11打造「藝術沙龍香氛藝廊」期間限定精品店，推出多項優惠，更能實際體驗嬌蘭的香氛魅力。

在藝術沙龍香氛藝廊中，嬌蘭呈現出「藝術沙龍高訂香氛系列」共20款香氛精品，皆以藝術為靈感，以頂級原料製成，今年的新作「靜日沉思淡香精」，以純白概念打造，運用白麝香原料串接，呈現出純淨的意象。為呼應純白與藝術感，10月22日穿著白襯衫體驗靜日沉思淡香精，首100位獲得ART TAIPEI2022國際藝術博覽會門票乙張。

而只要就讀或曾經就讀於藝術領域相關學校、學系，出示學生證或校友證等，就送藝術沙龍淡香精針管香水2支、訂製香氛束口袋、香氛卡組，每日數量有限、贈完為止、每人限領取一份。

另外於藝術沙龍香氛藝廊購買高訂香氛，可隨心挑選頂飾、綁繩及繩扣，訂製個人化專屬香氛瓶，體驗專屬的法式專屬禮遇。

嬌蘭打造藝術沙龍香氛藝廊，完整呈現藝術沙龍高訂香氛系列。圖／嬌蘭提供
嬌蘭打造藝術沙龍香氛藝廊，完整呈現藝術沙龍高訂香氛系列。圖／嬌蘭提供
嬌蘭打造藝術沙龍香氛藝廊，完整呈現藝術沙龍高訂香氛系列。圖／嬌蘭提供
嬌蘭打造藝術沙龍香氛藝廊，完整呈現藝術沙龍高訂香氛系列。圖／嬌蘭提供
嬌蘭打造藝術沙龍香氛藝廊，完整呈現藝術沙龍高訂香氛系列。圖／嬌蘭提供
嬌蘭打造藝術沙龍香氛藝廊，完整呈現藝術沙龍高訂香氛系列。圖／嬌蘭提供

品牌

延伸閱讀

把手表跟香水當珠寶？鍾瑤站台相挺德系鐘表保險收納櫃

大小便不落地 他幫狗狗穿上成人紙尿褲排泄：儀式感也要有

與豐原在地藝廊合作 百貨轉角展出藝術家作品

一瓶100美元！馬斯克推「燒焦頭髮」香水 可用狗狗幣付款

相關新聞

免費送香水 嬌蘭限定藝術沙龍香氛藝廊體驗香氣儀式感

一提到嬌蘭，除了品牌經典的蜜蜂之外，嬌蘭的香水更是藝術般的存在，從1828年創立起，至今創作出多款的標誌性香水，至今五代...

結合料理與訂製款餐具 LONGTAIL秋季菜單刻畫五感記憶

連續五年獲得米其林一星肯定的「LONGTAIL」即日起推出全新秋季tasting menu，特別與鶯歌陶瓷品牌「新旺集瓷...

BLACKPINK Jennie也愛用 2000有找彩色串珠潮物這裡買

最輕巧的彩色飾品，總能從細節處為心情快速帶來轉變。想跟上Y2K世代風格？時尚電商網站THE SPAACE近日推出來自倫敦...

屈臣氏「反正都美週年慶」600件商品任挑任選買1送1

隨著國境解封、年末將邁入節慶、派對、親友相聚的歡愉氛圍，屈臣氏支援消費者補貨，10月20日至11月9日祭出「反正都美週年...

不出國也能喝到日本味！Red Bull冬季限定白桃風味來了

真的好想去日本！Red Bull為撫慰你的「日本症候群」，全新推出以白桃香甜滋味搭配爽口氣泡感的日本大人氣口味——Red...

Barbour聯名Alexa Chung迎來最終回！顛覆格紋、油布外套成冬季必備單品

是IT Girl始祖，也是社交名媛的Alexa Chung在今年第7次與英國皇室御用品牌Barbour推出聯名系列，也是彼此的最後一次合作，未來將成絕響。而加拿大奢華戶外服飾品牌Canada Goose則邀請了當代時尚攝影大師Annie Leibovitz掌鏡，拍攝全女性陣容的秋冬形象大片，藉以闡述時髦女力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。