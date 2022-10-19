解封「衝首波」旅客偏好自由行 業者訂單成長3倍以上

台灣10月13日宣告國境解封，解除出入境旅遊限制，不過由於航班仍在逐漸復甦、機票價較疫情前大漲，旅客都還在觀望出國旅遊時機；且近期無連假也較難規劃全家出遊。旅遊業者分析，解封後近期的旅客以自由行為主，團體旅遊要到明年寒假才會明顯復甦。

易遊網說明，目前海外旅遊以自由行比例較高，所以國際機票、海外訂房的恢復速度很快，訂單量有3至5倍的成長。以機票銷售來看，單週營收已破9位數，前4大熱門航點集中在短程線，分別為東京、大阪、首爾及曼谷。

易遊網說，團體旅遊訂單亦持續成長，前5大熱門預訂地分別為：日本、歐洲、澳洲、東南亞與韓國。日本自疫情前就是國人最愛的旅遊地，不論是購物血拚、主題樂園、自然景觀、美食名物、溫泉名湯、文化遺產等觀光資源相當豐富，加上四季分明帶動賞楓、戲雪、追櫻等主題旅遊需求，讓許多哈日族總是覺得去不膩。其中北海道、大阪為日本團體行程最熱賣的城市，即將迎接日本冬季，以「粉雪」著稱的北海道，賞雪、滑雪商品詢問度相當高，讓眾多追雪迷搶訂。

易遊網進一步分析，團體旅遊出發日期以今年11月及明年1月最多，尤其是春節團詢問度很高，也隨著即將接近年底，澳洲跨年團近期買氣也表現不錯。

KKday說，自政府宣布解封以來，海外商品持續熱賣，統計9月底至今，海外商品銷售已較解封前一月成長近2倍，目前旅客熱門搜尋目的地為日本、南韓、泰國、美國，除了機加酒自由行持續熱銷外，人氣遊樂園票券、交通票券、一日遊體驗等都相當熱賣。

KKday分析，目前一人出遊的人數佔了訂單四成左右，且家庭客與小團體未來兩個月出發的比例較少，預估會集中在明年初寒假出遊，同時也建議旅客為避免大團體遇到成團人數不足問題無法出團，可以改選擇小團體三五好友說走就走的行程。

KKday也說，海外許多大型樂園採取電子票暨預約制（例如東京迪士尼）並且有控制入場人數，所以旅遊品質較疫情前好，故吸引不少民眾購買，提醒旅客出發前務必要先買好指定日期入場的電子票。