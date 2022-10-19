結合料理與訂製款餐具 LONGTAIL秋季菜單刻畫五感記憶

連續五年獲得米其林一星肯定的「LONGTAIL」即日起推出全新秋季tasting menu，特別與鶯歌陶瓷品牌「新旺集瓷」及「陶聚」合作，由ADC STUDIO從設計思考與料裡搭配的視角出發，以「相聚用餐的美好回憶」為主軸，創作9道料理搭配高低錯落、深淺不一的器型；再由林明健主廚（Chef Kin）獻上不同層次的南洋濃厚風味，從視覺到味覺刻畫深刻食飲記憶。Longtail seasonal experience含開胃小點共9道料理，每人3580元+10%，佐四杯調酒加價1280元+10%。

「LONGTAIL」字意為台灣特有種藍鵲，代表運用在地食材入菜、展現台灣豐饒之美，同時也融入林明健主廚各國旅遊經歷及生活體驗，就像飛翔的藍鵲一樣，將各地特色美味傳遞至客人餐盤。

新一季秋季菜單中的「毛蟹、海膽、酪梨、椰奶」，手挑鮮美蟹肉拌入蒜味美乃滋，綿密海膽堆疊鮮甜海味，酪梨賦予清新柔滑，米香穿插其中增添口感，運用蝶豆花將融入大量越南香菜的椰奶湯汁染成藍色，呼應器皿色彩，南洋香料奔放氣息與蟹肉、海膽的甘鮮挑起味蕾的渴望。

「柿子、櫻桃番茄、焦化洋蔥、京都水菜」採用秋冬盛產的柿子與櫻桃番茄，為鵝卵石般溫潤的霧光白瓷盤妝點亮麗色彩，拌入晶瑩酸甜的番茄橙醋晶凍，佐焦化洋蔥泥、烤腰果及京都水菜苗一起入口，爽口開胃。

「鴨肝餃、冬蔭功、草菇」以港式餛飩皮包覆，煎至外皮焦香，內裡是奶油般柔嫩的鴨肝與鹹香油封鴨腿絲，搭配自製冬蔭功醬汁的酸爽微辣惹味，與濃郁鴨肝餃取得完美平衡。手工鴨肝餃的摺紋，呼應深陶盤的手作溫度。

「牡蠣、三星蔥餅、豆豉、茴香」融合台菜豆豉鮮蚵元素，鹹香豆豉醬汁裹覆肥碩香煎牡蠣，以自製三星蔥餅為底座，鮮嫩牡蠣、香脆油餅與爽脆茴香頭、蒔蘿於口中交揉鹹鮮美味。

「筍殼魚、羅望子、扁豆、羽衣甘藍」選用有最高級淡水魚美譽的筍殼魚，肉質紮實細緻，鮮美無腥。打開香氣漫溢、粉色平陶盤盛裝的芭蕉葉，充滿儀式感的享用炭烤筍殼魚鮮香微辣與細嫩肉質、洋溢蝦米瑤柱甘鮮的法式扁豆、羽衣甘藍與香菜泥的多重口感與南洋惹味。

「羊肋排、孜然楓糖、茄子」將紐西蘭羊肋排先以蔬菜、香茅燉煮，塗刷孜然楓糖醬以炭火炙烤散發焦香，灑裹蒜酥香辣誘人，五分熟肉質軟嫩甘美無腥羶味，甜鹹辣味交織迷人風味。晶亮楓糖醬與金黃蒜酥與雙色陶深盤相互輝映。

「梅酒冰淇淋、檸檬紫蘇」前甜點以梅酒冰淇淋佐梅香番茄、紫蘇檸檬果凍、紫蘇葉，洋溢梅酒香醇，酸甜沁涼，清新明亮。

在佐餐調酒方面，採溫潤如玉的高足瓷杯的調酒，以帶有香茅檸檬草香氣的琴酒為基底，加入百香果鳳梨汁、紫蘇利口酒，呼應鴨肝餃冬蔭醬汁的辛香，且平衡海鮮鮮味。

陶器蓋杯則選用鶯歌合力酒廠的烏龍茶梅酒，融合台灣刺蔥酒、伏特加、金萱茶、巧克力利口酒，以奶洗手法去除單寧味，留下茶香，打開杯蓋，飄出縷縷輕煙，月桂葉香氣伴隨茶香梅酒及巧克力堅果香氣，配搭主菜羊肋排濃厚香料正對味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康